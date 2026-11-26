UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Quy định áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND Thành phố; UBND xã, phường, đặc khu; các phòng, chi cục và tổ chức tương đương thuộc sở, ban, ngành; cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã.

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí chung và nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ, với tổng điểm tối đa 100 điểm.

Trong đó, nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm 70 điểm, tập trung vào các nội dung: Kết quả thể chế hóa và triển khai chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của cấp trên; tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ phát sinh; hiệu quả quản lý, điều hành; công tác phối hợp giữa các cơ quan; kết quả chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện chính sách khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Quy định chú trọng các tiêu chí gắn với hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính.

Trong đó, yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, trước hạn; 100% hồ sơ được số hóa đầu vào và cấp kết quả giải quyết bản điện tử có giá trị pháp lý; 100% quy trình xử lý, phối hợp xử lý công việc và luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan được thực hiện trên môi trường điện tử, trừ các trường hợp theo quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan cần bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo; chủ động phối hợp rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, chồng chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc phát sinh vụ việc phức tạp, gây dư luận không tốt.

Thẩm quyền công nhận kết quả đánh giá, xếp loại

Về thẩm quyền công nhận kết quả, Chủ tịch UBND Thành phố công nhận kết quả đánh giá, xếp loại đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp xã.

Người đứng đầu sở, ban, ngành công nhận kết quả đối với các phòng, chi cục và tổ chức tương đương thuộc phạm vi quản lý; Chủ tịch UBND cấp xã công nhận kết quả đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã.

UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành và UBND cấp xã tổ chức tự đánh giá, đề xuất mức xếp loại chất lượng của cơ quan, đơn vị; đồng thời ban hành quy chế triển khai đánh giá, xếp loại đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý và gửi Sở Nội vụ theo dõi.

Các đơn vị định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Toàn văn Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn TPHCM

Toàn văn: Quy định về đánh giá xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TPHCM