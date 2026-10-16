Quy định đảng viên trong khu vực công sau khi nghỉ hưu tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh
Quy định đảng viên trong khu vực công sau khi thôi giữ chức vụ, thôi công tác, nghỉ hưu tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.
Trong đó quy định đảng viên trong khu vực công sau khi thôi giữ chức vụ, thôi công tác, nghỉ hưu tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh như sau:
1. Khuyến khích đảng viên trong khu vực công sau khi thôi giữ chức vụ, thôi công tác, nghỉ hưu phát huy chuyên môn, kinh nghiệm, tri thức và các nguồn lực hợp pháp để khởi nghiệp, đầu tư kinh doanh, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.
2. Được làm và không phải xin chấp thuận: Đảng viên không còn công tác trong khu vực công được thực hiện các hoạt động như đảng viên ngoài khu vực công quy định tại Điều 5, trừ các hoạt động bị hạn chế quy định tại Khoản 3 Điều này.
3. Không được làm: Các hoạt động bị hạn chế có liên quan lĩnh vực, công việc đã phụ trách trong phạm vi và thời hạn theo quy định của pháp luật.
4. Đảng viên thôi giữ chức vụ nhưng tiếp tục công tác trong khu vực công thì thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo chức danh, vị trí công tác mới được giao; đồng thời tuân thủ các hạn chế liên quan lĩnh vực, công việc đã phụ trách.
Điều 4. Phân loại hoạt động đầu tư kinh doanh của đảng viên
Để xác định quyền và giới hạn tham gia của đảng viên, các hoạt động đầu tư kinh doanh trong Quy định này được phân loại như sau:
1. Hoạt động chuyên môn và khai thác tài sản tạo thu nhập.
2. Đầu tư kinh doanh nhưng không đầu tư thành lập tổ chức kinh tế và không chi phối, quản lý, điều hành.
3. Đầu tư kinh doanh có đầu tư thành lập tổ chức kinh tế hoặc có chi phối nhưng không quản lý, điều hành.
4. Đầu tư kinh doanh có tham gia quản lý, điều hành, kể cả trường hợp có đầu tư thành lập tổ chức kinh tế hoặc có chi phối.
Việc chi phối, quản lý, điều hành quy định tại Điều này bao gồm chi phối, quản lý, điều hành tổ chức kinh tế, dự án đầu tư, hợp đồng đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức đầu tư kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Đảng viên ngoài khu vực công
1. Được thực hiện tất cả các hoạt động đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 4 của Quy định này và hoạt động đầu tư kinh doanh khác mà pháp luật không cấm không phải xin chấp thuận của tổ chức đảng. Trường hợp phát sinh xung đột lợi ích thì thực hiện báo cáo, kiểm soát theo Điều 12 của Quy định này.
2. Trường hợp được giao thực hiện nhiệm vụ công, đảng viên không được lợi dụng tư cách đảng viên, chức vụ trong Đảng hoặc quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tạo lợi thế bất bình đẳng, tác động trái quy định, phục vụ lợi ích riêng, lợi ích nhóm; không được xử lý công việc, nhiệm vụ có xung đột lợi ích chưa được kiểm soát hoặc làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ công được giao.
3. Cấp ủy, tổ chức đảng, cấp có thẩm quyền có cơ chế phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đảng viên ngoài khu vực công tiêu biểu trong hoạt động đầu tư kinh doanh tham gia khu vực công, gắn với kiểm soát xung đột lợi ích.
Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/quy-dinh-dang-vien-trong-khu-vuc-cong-sau-khi-nghi-huu-tham-gia-hoat-dong-dau-tu-kinh-doanh-119261016113125179.htm