Quy định đảng viên trong khu vực công sau khi nghỉ hưu tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.

Trong đó quy định đảng viên trong khu vực công sau khi thôi giữ chức vụ, thôi công tác, nghỉ hưu tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh như sau:

1. Khuyến khích đảng viên trong khu vực công sau khi thôi giữ chức vụ, thôi công tác, nghỉ hưu phát huy chuyên môn, kinh nghiệm, tri thức và các nguồn lực hợp pháp để khởi nghiệp, đầu tư kinh doanh, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

2. Được làm và không phải xin chấp thuận: Đảng viên không còn công tác trong khu vực công được thực hiện các hoạt động như đảng viên ngoài khu vực công quy định tại Điều 5, trừ các hoạt động bị hạn chế quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Không được làm: Các hoạt động bị hạn chế có liên quan lĩnh vực, công việc đã phụ trách trong phạm vi và thời hạn theo quy định của pháp luật.

4. Đảng viên thôi giữ chức vụ nhưng tiếp tục công tác trong khu vực công thì thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo chức danh, vị trí công tác mới được giao; đồng thời tuân thủ các hạn chế liên quan lĩnh vực, công việc đã phụ trách.