Quy định đảng viên là cán bộ, công chức (không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh

Đảng viên là cán bộ, công chức (không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh được quy định như sau:

1. Được làm và không phải xin chấp thuận:

a) Hoạt động chuyên môn và khai thác tài sản tạo thu nhập.

b) Đầu tư kinh doanh nhưng không đầu tư thành lập tổ chức kinh tế và không chi phối, quản lý, điều hành.

2. Được làm sau khi được chấp thuận: Cán bộ, công chức không ở vị trí, lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh xung đột lợi ích được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Quy định này.

3. Không được làm:

Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của đảng viên hoặc người có liên quan tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên.

a) Hoạt động đầu tư kinh doanh quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Quy định này.

b) Cán bộ, công chức ở vị trí, lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh xung đột lợi ích không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 của Quy định này.