Quy định đặc biệt về khai thác khoáng sản xây cảng container Liên Chiểu

Quyết định 4346/QĐ-UBND xác định dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu (phường Hải Vân) là công trình, dự án quy định tại điểm d khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và khoáng sản.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu vừa khởi công tháng 4/2026.

Theo đó, cho phép cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV làm vật liệu san lấp, nhóm III làm vật liệu xây dựng để cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu không phải căn cứ phương án quản lý về địa chất, khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Địa chất và khoáng sản.

Khoáng sản được khai thác tại các khu vực khoáng sản khoanh định để cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu chỉ được sử dụng phục vụ dự án. Không được mua bán, trao đổi, chuyển nhượng, điều chuyển hoặc sử dụng cho công trình, dự án khác.

Quyết định 4346/QĐ-UBND không thay thế quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và không thay thế thủ tục phê duyệt dự án đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và xây dựng.

Đồng thời quyết định này không thay thế các thủ tục về khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; lựa chọn tổ chức, cá nhân; chấp thuận khảo sát, đánh giá thông tin chung; cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu phải thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, xây dựng, an toàn lao động… và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. Đồng thời hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền quy định.

Nhà đầu tư dự án xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu có trách nhiệm xác định pháp nhân đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản để đứng tên đơn vị đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Xác định cụ thể nhu cầu, khối lượng, chủng loại, tiến độ sử dụng vật liệu của dự án; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND TP Đà Nẵng về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu đã cung cấp.

Thực hiện khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV, thăm dò khoáng sản (đối với khoáng sản nhóm III) theo quy định; lập phương án khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, trong đó thể hiện đầy đủ nội dung về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

Đồng thời thống nhất bằng văn bản với cơ quan quản lý và nhà đầu tư của các dự án có liên quan về ranh giới, cao độ, tiến độ khai thác và phương án bàn giao mặt bằng đối với phần diện tích chồng lấn (nếu có) trước khi đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu vừa được khởi công xây dựng tháng 4/2026. Nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan); tổng vốn đầu tư dự kiến gần 45.300 tỷ đồng.