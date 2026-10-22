Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Quy định số 227-QĐ/TW quy định về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung cơ bản của việc kiểm điểm hằng năm; đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, hằng quý; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, liên tục theo các kỳ đánh giá phù hợp đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.

Quy định này áp dụng đối với cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị (gọi chung là tập thể); cá nhân trong hệ thống chính trị và đảng viên trong toàn Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Bộ Chính trị yêu cầu thống nhất về nguyên tắc, khung tiêu chí, phương pháp, thẩm quyền, quy trình, thủ tục đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo phân cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông từ Trung ương đến cơ sở.

Thực hiện xuyên suốt, liên tục toàn bộ quy trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, từ xác định mục tiêu, giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá, xếp loại, sử dụng kết quả, hậu kiểm để xác định mục tiêu, nhiệm vụ của kỳ tiếp theo. Kết quả đánh giá, xếp loại phải phản ánh khách quan, toàn diện kết quả sản phẩm, hiệu quả, mức độ tác động trên cơ sở đặc điểm của từng khối, ngành, lĩnh vực, chức trách, thẩm quyền, vị trí công tác.

Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư duy và hành động của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và từng cán bộ, đảng viên; đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải dân chủ, công tâm, khách quan, khoa học, thực chất, chống hình thức.

Về nguyên tắc, Quy định nêu rõ: Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại. Thực hiện thống nhất việc kiểm điểm gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

Ảnh minh hoạ.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải thực chất, khách quan, nghiêm túc, cầu thị; kiểm điểm dựa trên dữ liệu, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ rõ ưu điểm, thẳng thắn nhận diện khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, xây dựng biện pháp khắc phục; đề cao trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm giải trình của tập thể, cá nhân trên tinh thần xây dựng, giữ gìn kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất.

Việc đánh giá phải kết hợp giữa tiêu chí định tính với tiêu chí định lượng, trong đó, đặc biệt chú trọng các tiêu chí định lượng về chất lượng sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; bảo đảm yêu cầu "sáu rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền" và "một xuyên suốt: Một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính". Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm nền tảng, phương pháp, năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện làm cơ sở quyết định kết quả đánh giá.

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên theo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại chi bộ; đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở nơi giữ chức vụ cao nhất; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị trên cơ sở kết quả thực hiện các mục tiêu trọng tâm, then chốt; kết quả đánh giá cấp uỷ, tập thể lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ thẩm quyền đánh giá gắn với cấp giao nhiệm vụ, quản lý và trực tiếp sử dụng cán bộ; cấp nào trực tiếp sử dụng cán bộ, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại; cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thì quyết định, phê duyệt mức xếp loại. Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; gắn kết quả đánh giá của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Bộ Chính trị quy định khung, mang tính nguyên tắc, chỉ đạo định hướng để các cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp tục cụ thể hoá, nhất là nội dung kiểm điểm, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phù hợp với đặc điểm ngành, lĩnh vực, chức trách, nhiệm vụ theo phân cấp quản lý.

Trong tổ chức thực hiện, các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện; căn cứ quy định của Bộ Chính trị để cụ thể hoá về nội dung kiểm điểm, tiêu chí đánh giá, xếp loại cho từng đối tượng tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Thời điểm thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm được tiến hành và hoàn thành trước khi tổng kết công tác năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đối với những ngành, lĩnh vực có tính chất, đặc điểm riêng thì thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương. Trường hợp tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện việc đánh giá cá nhân hằng quý theo phân cấp quản lý thì thời điểm đánh giá vào dịp cuối quý.

Kết quả kiểm điểm là cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể, cá nhân. Kết quả theo dõi, cập nhật, kiểm đếm liên tục, xuyên suốt theo các kỳ đánh giá và kết quả đánh giá, xếp loại hằng quý được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại hằng năm. Kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm được sử dụng trong công tác cán bộ và phản ánh mức độ tín nhiệm đối với cán bộ theo quy định.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027, thay thế Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và được phổ biến đến chi bộ.

Các quy định trước đây có nội dung trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Xem toàn văn Quy định tại đây: quy-dinh-227.pdf