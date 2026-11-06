Quy định của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quy định số 228-QĐ/TW được ban hành nhằm tạo điều kiện để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt của cấp ủy, tổ chức đảng trong trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện khách quan không thể thường xuyên sinh hoạt trực tiếp tại một địa điểm hoặc do nguyên nhân bất khả kháng không thể tổ chức sinh hoạt đảng trực tiếp.

Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm thiết thực, thực chất, hiệu quả, đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; phát huy dân chủ, bảo đảm chất lượng thảo luận, tham gia ý kiến của đảng viên; không làm giảm chất lượng sinh hoạt đảng; không được lạm dụng để thay thế sinh hoạt đảng trực tiếp ở những nơi đủ điều kiện tổ chức trực tiếp.

Về nguyên tắc, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về chế độ sinh hoạt đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ tổ chức khi cần thiết, có đủ điều kiện và do cấp ủy có thẩm quyền quyết định. Hình thức và quy mô sinh hoạt đảng trực tuyến phải phù hợp với tính chất, phạm vi và yêu cầu bảo mật của nội dung sinh hoạt.

Những nội dung không thực hiện trong sinh hoạt đảng trực tuyến gồm: Công tác tổ chức và cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xem xét, quyết định xóa tên đảng viên, xem xét cho đảng viên xin ra khỏi Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các nội dung liên quan bỏ phiếu kín.

Ban Bí thư yêu cầu việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến được quản lý thông qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện trên nền tảng họp trực tuyến đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về chức năng, kỹ thuật, an ninh mạng. Không tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến khi hạ tầng kỹ thuật, đường truyền, nền tảng họp trực tuyến không đáp ứng yêu cầu an toàn, ổn định, bảo mật. Sinh hoạt đảng trực tuyến có thông tin bí mật nhà nước hoặc nội dung khác phải bảo mật chỉ được tổ chức khi nền tảng họp trực tuyến, thiết bị, đường truyền và biện pháp bảo vệ đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước.

Về cách thức tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến, trên cơ sở quyết định áp dụng sinh hoạt đảng trực tuyến của cấp ủy có thẩm quyền, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng hoặc người được phân công chủ trì quyết định hình thức tổ chức sinh hoạt trực tuyến toàn phần hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên nền tảng họp trực tuyến đã được lựa chọn. Sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm đúng, đủ các yêu cầu như sinh hoạt đảng trực tiếp về thành phần tham gia, thời lượng, công tác chuẩn bị, trình tự các bước tiến hành và nội dung sinh hoạt.

Trước khi tổ chức sinh hoạt, phải kiểm tra các điều kiện kỹ thuật; tạo lập hoặc cập nhật thông tin cuộc sinh hoạt trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; thông báo đầy đủ về thành phần, thời gian, hình thức kết nối và yêu cầu bảo mật. Người chủ trì có trách nhiệm điểm danh, xác thực, kiểm soát thành phần và theo dõi sự tham gia của thành viên trong suốt thời gian sinh hoạt.

Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự cố an toàn thông tin hoặc điều kiện hạ tầng, đường truyền, nền tảng họp trực tuyến không bảo đảm chất lượng, tính liên tục, an toàn và bảo mật, người chủ trì xem xét tạm dừng, chuyển sang nền tảng họp trực tuyến dự phòng (nếu có) hoặc tổ chức lại vào thời gian phù hợp; nội dung này phải được ghi rõ trong biên bản.

Ban Bí thư giao trách nhiệm cụ thể đối với Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đảng ủy cơ sở; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; Đảng ủy Bộ Ngoại giao và đảng viên tham gia sinh hoạt đảng trực tuyến.

Quy định này thay thế nội dung về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến tại Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư. Các quy định, hướng dẫn về sinh hoạt đảng trực tuyến trái với Quy định này đều bãi bỏ.

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