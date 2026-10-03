Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ đảng ủy cơ sở của Đảng ở Trung ương

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo Quy định số 219-QĐ/TW, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quyết định chủ trương, định hướng và những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền, lãnh đạo bằng nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch, kết luận và thông qua công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng ủy; ủy quyền cho ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của đảng ủy phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ.

Ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, xử lý công việc giữa hai kỳ họp trong phạm vi thẩm quyền được giao hoặc được đảng ủy ủy quyền và báo cáo đảng ủy những nội dung công việc đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đảng ủy không làm thay công việc thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xác định rõ một chủ thể chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt.

Quy định nêu rõ, đảng ủy cơ quan (ban, cơ quan) của Đảng ở Trung ương là đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương là đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị, những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương theo quyết định của Bộ Chính trị.

Quy định số 219-QĐ/TW kèm theo hai phụ lục: Phụ lục 1, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cơ sở ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương; phụ lục 2, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cơ sở đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương.

Quy định số 219-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2026 và thay thế Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 26/9/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Quy định số 34-QĐ/TW, ngày 14/10/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

* Xem toàn văn Quy định 219-QĐ/TW và các phụ lục kèm theo tại đây.