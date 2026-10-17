Quy định cụ thể trách nhiệm bồi thường, quản lý rủi ro

Sáng 17/10, tại Tổ 8 gồm các Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ và tỉnh Sơn La, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho ý kiến về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 8. Ảnh: Quang Khánh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tham dự họp tổ.

Phân định rõ các nguồn vốn, tránh chồng chéo khi thực hiện

Tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Bưu chính hiện hành, ĐBQH Lê Minh Nam (TP. Cần Thơ) cho rằng, việc sửa đổi luật là cần thiết để phát triển hạ tầng bưu chính thành hạ tầng chiến lược quốc gia, phục vụ kinh tế số, xã hội số và kiến tạo không gian phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm tại thảo luận tổ. Ảnh: Quang Khánh

Góp ý về các quy định liên quan đến nguồn lực ngân sách, đầu tư phát triển và duy trì mạng bưu chính công cộng, đại biểu nhất trí với đề nghị của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về đầu tư công.

Theo đại biểu, cần xác định rõ tiêu chí, điều kiện phân biệt chi đầu tư phát triển với chi duy trì để làm căn cứ lựa chọn nguồn vốn đầu tư hoặc nguồn chi thường xuyên. Thực tế, quy định về phân biệt chi sửa chữa, bảo dưỡng với chi nâng cấp tài sản trong lĩnh vực ngân sách vẫn còn những điểm chưa rõ ràng, trong khi lĩnh vực doanh nghiệp đã có tiêu chí cụ thể hơn. Vì vậy, cần rà soát để bảo đảm thống nhất nguyên tắc quản lý, minh bạch trong sử dụng nguồn lực và giữ vững kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Quang Khánh

Từ yêu cầu đó, đại biểu Lê Minh Nam đề nghị tiếp tục rà soát khoản 3 Điều 24 về Nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển, duy trì mạng bưu chính công cộng thông qua các doanh nghiệp bưu chính được chỉ định; đồng thời hoàn thiện Điều 28 về nội dung chi ngân sách nhà nước cho hoạt động bưu chính.

Đại biểu lưu ý, khoản 1 Điều 28 dù đã tách thành hai nội dung tại điểm a và điểm b nhưng vẫn có sự trùng lặp về mục đích chi cho đầu tư, mua sắm phương tiện, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật. Nếu không phân định rõ điều kiện, nội dung và mục đích sử dụng từng nguồn vốn, quá trình thực hiện có thể thiếu căn cứ, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Đặc biệt, các quy định này cần được rà soát đồng bộ với Luật Ngân sách nhà nước đang được xem xét sửa đổi tại kỳ họp này, nhất là khi cả hai luật đều dự kiến giao Chính phủ hướng dẫn thi hành.

ĐBQH Lê Minh Nam (TP. Cần Thơ) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Đại biểu Lê Minh Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu bổ sung quy định về tuân thủ pháp luật quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bởi lẽ, các nội dung về hỗ trợ mạng bưu chính công cộng và chi ngân sách có liên quan đến việc Nhà nước bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp, trong khi điều kiện thực hiện đã được quy định tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15.

Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung tại khoản 3 Điều 4 yêu cầu tuân thủ pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thay vì chỉ đề cập pháp luật về ngân sách. Theo đại biểu, việc này sẽ giúp dự thảo luật bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ và hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ bưu chính

Góp ý về Điều 47 quy định bồi thường thiệt hại trong hoạt động bưu chính, ĐBQH Tô Ái Vang (TP. Cần Thơ) cho rằng, dự thảo còn chung chung, có thể gây bất lợi cho người sử dụng dịch vụ khi bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ.

ĐBQH Tô Ái Vang (TP. Cần Thơ) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Theo đại biểu, nếu mức bồi thường chỉ căn cứ vào giới hạn trách nhiệm của dịch vụ mà không tính đến giá trị thực tế của bưu gửi, người dân có thể chịu thiệt hại lớn. Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định nguyên tắc bồi thường phù hợp với từng trường hợp: bưu gửi có khai giá được bồi thường 100% giá trị đã khai theo giá thị trường tại thời điểm gửi; bưu gửi không khai giá được bồi thường theo tỷ lệ thiệt hại thực tế, có giới hạn hợp lý.

Đại biểu cũng kiến nghị quy định doanh nghiệp bưu chính phải xử lý bồi thường trong khoảng 10 ngày kể từ khi xác định bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ, tránh kéo dài thời gian giải quyết, ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng.

Liên quan đến quản lý rủi ro, ĐBQH Hoàng Ngân Hoàn (Sơn La) cho rằng, Điều 44 đã quy định các tiêu chí phân loại và biện pháp kiểm soát nhưng chưa làm rõ nguyên tắc áp dụng để xác định mức độ rủi ro của bưu gửi. Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc phân loại bảo đảm khách quan, nhất quán, phù hợp với đặc điểm bưu gửi; đồng thời quy định rõ yêu cầu về đánh giá kết quả, minh bạch và khả năng kiểm tra, giám sát.

ĐBQH Hoàng Ngân Hoàn (Sơn La) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Về quyền khiếu nại, đại biểu Hoàng Ngân Hoàn lưu ý khoản 1 Điều 46 có thể thu hẹp phạm vi khiếu nại của người sử dụng dịch vụ so với quy định tại Điều 35 của dự thảo Luật. Do đó, cần chỉnh sửa quy định này để bảo đảm thống nhất, theo hướng quyền khiếu nại, kiến nghị, phản ánh bao gồm cả những hành vi có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Ưu tiên phát triển năng lực đo lường y tế

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, ĐBQH Phạm Kiều Anh Thơ (TP. Cần Thơ) đánh giá cao việc dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về khả năng đo và hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận, đồng thời quan tâm đến quản lý phần mềm và dữ liệu đo lường.

ĐBQH Phạm Kiều Anh Thơ (TP. Cần Thơ) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Tuy nhiên, từ góc độ chuyên môn trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe vào chính sách ưu tiên phát triển năng lực đo lường quy định tại Điều 5, đặc biệt là đo lường phục vụ chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn người bệnh.

Đại biểu phân tích, đo lường trong y tế có những đặc thù rất khác so với hoạt động đo lường thông thường. Kết quả đo không chỉ phục vụ hoạt động kỹ thuật mà còn là cơ sở để nhân viên y tế đưa ra quyết định chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh.

ĐBQH Đào Chí Nghĩa (TP. Cần Thơ) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Mặt khác, đo lường trong y tế có một số đặc thù, kết quả xét nghiệm đường huyết, chỉ số huyết áp, các dấu ấn sinh học hay các thông số theo dõi sinh hiệu đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định điều trị. Sai lệch kết quả đo, dù xuất phát từ thiết bị, phương pháp hay quá trình thực hiện, đều có nguy cơ tác động đến an toàn người bệnh.

Về hạ tầng kỹ thuật đo lường và chất chuẩn tại Điều 5a và Điều 15, đại biểu Phạm Kiều Anh Thơ nhấn mạnh, vấn đề đặt ra không chỉ là kết quả xét nghiệm có được số hóa hay không, mà quan trọng hơn là kết quả đó có đủ độ tin cậy, có thể so sánh và được sử dụng phù hợp trong quá trình theo dõi, điều trị hay không.

ĐBQH Quàng Văn Hương (Sơn La) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Do đó cần nghiên cứu xây dựng hệ thống chất chuẩn và năng lực đo lường phục vụ xét nghiệm y học; tăng cường hoạt động so sánh liên phòng, ngoại kiểm và bảo đảm khả năng liên kết chuẩn của kết quả đo theo đặc thù từng loại xét nghiệm.