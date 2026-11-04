Quy định công nhận chứng chỉ để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân

Sinh viên Trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.

Thông tư có hiệu lực từ 15/12/2026.

quy định việc công nhận chứng chỉ và các loại giấy tờ, tài liệu có giá trị tương đương để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: mục đích, nguyên tắc, thẩm quyền, yêu cầu bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, tiêu chí công nhận chứng chỉ, hội đồng tư vấn công nhận chứng chỉ, hồ sơ, trình tự và thủ tục công nhận chứng chỉ, điều chỉnh và hủy bỏ kết quả công nhận chứng chỉ.

Chứng chỉ thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài; chứng chỉ theo khung năng lực hoặc theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc kỳ thi, kiểm tra, đánh giá do Bộ GD&ĐT quy định.

Thông tư không áp dụng đối với chứng chỉ do đơn vị, trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân cấp để sử dụng trong phạm vi quản lý của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

Chứng chỉ được xem xét công nhận khi đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng sau:

Đơn vị cấp chứng chỉ phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật nước sở tại nếu là đơn vị cấp chứng chỉ của nước ngoài; được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ.

Chứng chỉ của nước ngoài phải được công nhận sử dụng trong hoạt động giáo dục, tuyển sinh, đào tạo của chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học tại nước sở tại hoặc nước có ngôn ngữ được thi cấp chứng chỉ là ngôn ngữ chính thức. Việc sử dụng chứng chỉ phải được thể hiện trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc trong quy định tuyển sinh, đào tạo do cơ sở giáo dục ban hành.

Đơn vị cấp chứng chỉ phải có quy chế đào tạo, bồi dưỡng để cấp chứng chỉ (đối với trường hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để cấp chứng chỉ) hoặc quy chế tổ chức thi, cấp chứng chỉ (đối với trường hợp tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá để cấp chứng chỉ) hoặc tài liệu tương đương.

Việc công nhận chứng chỉ được thực hiện trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí, bảo đảm đánh giá khách quan, công bằng, minh bạch, an ninh, an toàn và chất lượng; phù hợp với từng loại chương trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc kỳ thi, kiểm tra, đánh giá và mục đích sử dụng của chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GD&ĐT thành lập Hội đồng tư vấn công nhận chứng chỉ (Hội đồng) để xem xét, đánh giá và tư vấn việc công nhận chứng chỉ quy định tại Thông tư này.

Cơ quan có thẩm quyền công nhận chứng chỉ có thẩm quyền điều chỉnh và hủy bỏ kết quả công nhận chứng chỉ. Việc điều chỉnh, hủy bỏ kết quả công nhận chứng chỉ không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được cấp chứng chỉ đã phát sinh trước thời điểm quyết định điều chỉnh, hủy bỏ có hiệu lực, trừ trường hợp quyền và lợi ích của người được cấp chứng chỉ được xác lập trên cơ sở hành vi gian dối, giả mạo hoặc cung cấp thông tin không trung thực.

Chứng chỉ thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này đã được sử dụng theo quy định của pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được sử dụng theo quy định đối với chứng chỉ đó.

Trường hợp khung năng lực là cơ sở công nhận chứng chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì Bộ GD&ĐT thực hiện rà soát các chứng chỉ đã công nhận, quyết định tiếp tục công nhận chứng chỉ theo khung năng lực đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trường hợp không tiếp tục công nhận chứng chỉ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.