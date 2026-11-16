Quy định cơ chế hoạt động, quản lý tài chính đặc thù đối với doanh nghiệp quốc phòng

Theo Nghị định, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được ưu tiên chỉ định là nhà đầu tư hoặc tiếp nhận triển khai, vận hành, tham gia các dự án phù hợp với chiến lược phát triển và nhiệm vụ được giao. Trong đó có các dự án tại vị trí trọng yếu về quốc phòng; dự án phục vụ đối ngoại quốc phòng, bảo đảm chủ quyền lãnh thổ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khai thác, chế biến khoáng sản chiến lược và hình thành tài sản, công trình lưỡng dụng. Trường hợp phải lựa chọn nhà đầu tư, doanh nghiệp được áp dụng ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Về cơ chế tài chính, doanh nghiệp được tiếp nhận một phần hoặc toàn bộ kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện dự án theo nhiệm vụ được giao. Đối với một số dự án quân sự, quốc phòng và công nghệ chiến lược, doanh nghiệp được phép thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài trước khi có quyết định đầu tư nếu được cấp có thẩm quyền cho phép. Các chi phí hợp lệ liên quan được tính vào chi phí dự án.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu dự lễ khởi công giai đoạn 2 dự án xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh: qdnd.vn

Ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng hạ tầng, công trình dân sinh tại khu kinh tế - quốc phòng; thu hút lao động đến địa bàn trọng yếu; quản lý, vận hành, bảo vệ tài sản lưỡng dụng. Doanh nghiệp được tạm ứng vốn ngân sách không vượt quá dự toán được giao.

Nghị định cũng quy định việc bổ sung vốn điều lệ từ nguồn kinh phí hỗ trợ; cơ chế thuế, tái đầu tư và quản lý nguồn thu từ khai thác tài sản công phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Nghị định cho phép công ty mẹ và công ty con sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tối đa 5% thu nhập tính thuế hằng năm, để thực hiện hoạt động đầu tư mạo hiểm, góp vốn vào các quỹ, doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm. Đồng thời, quy định cơ chế chuyển giao vốn, tài sản theo giá trị sổ kế toán khi cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc diện áp dụng.