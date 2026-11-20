Quốc hội Khóa XVI

Sáng 20/11, Quốc hội thông qua Luật Văn bản quy phạm pháp luật với đa số các đại biểu tán thành.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Cơ chế điều chỉnh luật trong trường hợp cấp bách

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, trên cơ sở ý kiến của đại biểu và Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ đã chỉnh lý Luật theo hướng giới hạn chặt chẽ các trường hợp được áp dụng.

Theo đó, UBTVQH, Chính phủ được ban hành Nghị quyết điều chỉnh luật, nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, cơ chế này chỉ được áp dụng trong trường hợp thực sự khẩn cấp, cấp bách, Quốc hội không thể họp được, cần phải ban hành ngay vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của cộng đồng và thuộc những nội dung đã được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Trường hợp ban hành nghị quyết của Chính phủ còn phải được UBTVQH đồng ý.

Trình tự, thủ tục ban hành được quy định theo hướng linh hoạt, giao UBTVQH, Quốc hội, Chính phủ chủ động quyết định trình tự, thủ tục phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, việc ban hành vẫn phải bảo đảm đầy đủ các bước, nhất là thủ tục thẩm định, thẩm tra, đồng thời rút ngắn tối đa thời gian thực hiện để đáp ứng yêu cầu khẩn trương, cấp bách.

Luật cũng quy định rõ phạm vi điều, khoản của luật, nghị quyết được phép điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Thời gian có hiệu lực của văn bản không quá một năm. Văn bản phải được trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan của luật, nghị quyết tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp Quốc hội không thông qua thì văn bản điều chỉnh đương nhiên hết hiệu lực.

Theo Chính phủ, các quy định này nhằm thiết lập cơ chế kiểm soát nhiều lớp, vừa bảo đảm văn bản có hiệu lực và được công bố kịp thời để xử lý ngay những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn, vừa giới hạn phạm vi và thời gian áp dụng. Nội dung nghị quyết phải đủ rõ để thực hiện được ngay.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

13 nhóm thứ bậc hiệu lực pháp lý

Khoản 1 Điều 4 Luật Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật được sắp xếp theo 13 nhóm thứ bậc hiệu lực pháp lý, từ cao xuống thấp.

Hiệu lực cao nhất là Hiến pháp; sau đó là Bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Tiếp đó là Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nghị định, nghị quyết của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Thông tư của Chánh án TAND Tối cao; thông tư của Viện trưởng VKSND Tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; thông tư của Tổng Kiểm toán nhà nước; thông tư liên tịch giữa Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố.

Quyết định của UBND cấp tỉnh

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Nghị quyết của HĐND xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.

Quyết định của UBND cấp xã.

Điều chỉnh quy trình lấy ý kiến về hồ sơ chính sách

Đối với quy trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, Luật quy định rõ trách nhiệm của 8 bộ, cơ quan ngang bộ trong việc có ý kiến đối với hồ sơ chính sách bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, theo nội dung được phân công và chịu trách nhiệm về chất lượng ý kiến của mình.

Quy định này thay cho việc Bộ Tư pháp tổ chức hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định ở giai đoạn hồ sơ chính sách. Trong khi đó, ở giai đoạn soạn thảo văn bản, quy trình thẩm định dự án luật do Bộ Tư pháp chủ trì trước khi Chính phủ quyết định trình Quốc hội vẫn được duy trì.

Theo Chính phủ, phương án này góp phần đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian soạn thảo dự án, tránh trùng lặp quy trình thẩm định và phát huy trách nhiệm chuyên môn của từng cơ quan.

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo theo hướng tiếp tục duy trì 5 hình thức văn bản quy phạm pháp luật trước đó dự kiến lược bỏ.

5 hình thức văn bản này gồm nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của UBTVQH, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Việc tiếp tục duy trì nhằm bảo đảm các cơ quan có công cụ pháp lý phù hợp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn hiện nay.