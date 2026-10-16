Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Theo Quy định, Đảng ủy HĐND tỉnh, thành phố là đảng ủy cơ sở trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đồng thời là cấp ủy cấp trên của các tổ chức cơ sở đảng được thành lập trong phạm vi các ban của HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành phố. Đảng ủy chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, thành ủy; có chức năng lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hoạt động của đảng bộ, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

Quy định xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.(hanoi.gov.vn)

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy có trách nhiệm định hướng việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND; chú trọng những vấn đề quan trọng, bức xúc, được cử tri và nhân dân quan tâm. Đảng ủy cũng lãnh đạo, định hướng công tác thẩm tra, xem xét, quyết định các chính sách thuộc thẩm quyền; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và nhân dân theo quy định.

Trong lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức: Lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin; học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Quy định số 223-QĐ/TW (Quy định) nêu rõ, các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ Quy định này để ban hành Quy chế làm việc, cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các ban, cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương; Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy HĐND tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quy định này.