Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố

Theo đó, trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện chức năng hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về quản lý, vận hành, khai thác tài sản hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; cấp nước sạch đô thị; quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì các công trình hạ tầng thủy - bộ, bãi đỗ xe, bến xe, cảng, bến và khu neo đậu đường thủy nội địa.

Trung tâm đồng thời thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích liên quan đến quản lý, bảo trì, khai thác tài sản hạ tầng kỹ thuật; cung cấp dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn bố trí cho công tác quản lý, bảo trì hạ tầng kỹ thuật do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư được giao.