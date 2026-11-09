Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điều hành giao thông thông minh Đà Nẵng

Theo đó, trung tâm có chức năng giúp Sở Xây dựng quản lý, điều hành, giám sát hệ thống quản lý giao thông thông minh, gồm quản lý, giám sát, điều hành giao thông đường bộ; quản lý phương tiện vận tải; cung cấp thông tin giao thông; quản lý thanh toán vé điện tử giao thông công cộng và vận tải hành khách công cộng.

Đồng thời tổ chức quản lý, bảo trì, sửa chữa tài sản liên quan đến hệ thống quản lý giao thông thông minh và vận tải hành khách công cộng; thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định và có không quá 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ…