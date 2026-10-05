Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

Nội dung này được quy định tại Điều 35, Nghị định 373/2026/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Điều 35. Quản lý và sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

Các mốc thời gian nộp tiền thu từ bán cổ phần lần đầu khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp

1. Xác định số tiền thu từ bán cổ phần lần đầu:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá công khai, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền thu từ bán cổ phần lần đầu cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi để xử lý lao động dôi dư và thanh toán chi phí chuyển đổi theo dự toán chi phí đã xác định trong phương án chuyển đổi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phần còn lại nộp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của nhà đầu tư tham gia cuộc bán đấu giá công khai, Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập chỉ đạo hoàn tất việc tổ chức bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn theo quy định tại Nghị định này và phương án chuyển đổi đã được phê duyệt.

Đối với số tiền thu từ bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn, Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập nộp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của nhà đầu tư tham gia cuộc bán đấu giá công khai, Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập chỉ đạo hoàn tất việc bán số cổ phần theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Nghị định này.

Trong thời hạn 05 làm việc ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền, Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập chỉ đạo chuyển tiền thu từ việc bán cổ phần này nộp theo quy định của Chính phủ về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của nhà đầu tư tham gia cuộc bán đầu giá công khai, Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập chỉ đạo hoàn tất việc bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận cho các nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Nghị định này.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền, Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập nộp số tiền thu được từ bán cổ phần này theo quy định của Chính phủ về thu, sử dụng nguồn thu từ cố phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của nhà đầu tư tham gia cuộc bán đấu giá công khai, Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập chỉ đạo phối hợp cùng tổ chức bán đấu giá hoàn tất việc bán đấu giá cho các nhà đầu tư chiến lược.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền, Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập nộp tiền thu từ việc bán cổ phần này theo quy định của Chính phủ về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập;

e) Trường hợp tổng số tiền thu từ bán cổ phần lần đầu quy định tại điểm a, b, c, d, d khoản 1 Điều này thấp hơn dự toán chi phí xử lý lao động dôi dư và dự toán chi phí chuyển đổi theo phương án chuyển đổi được phê duyệt, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi được giữ lại toàn bộ khoản tiền thu này để thực hiện chi trả các khoản chi theo dự toán đã được duyệt và thực hiện quyết toán chính thức tại thời điểm doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cộng ty cổ phần lần đầu. Trường hợp còn thiếu thì xử lý theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

Quy định xác định số tiền thu từ cổ phần tại thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập CHÍNH THỨC thành Công ty cổ phần

2. Xác định số tiền thu từ cổ phần tại thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển thành Công ty cổ phần:

a) Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần lần đầu, căn cứ báo cáo tài chính theo mẫu biểu quy định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành tại thời điểm đăng ký công ty cổ phần lần đầu và hướng dẫn xử lý tài chính tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 20 Nghị định này, doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định khoản phải nộp theo quy định của Chính phủ về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập.

Khoản nào được để lại doanh nghiệp sau chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

Trong đó các khoản được để lại doanh nghiệp gồm:

a1) Giá trị tương ứng với số cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá.

a2) Phần thặng dư vốn của số cổ phần phát hành thêm được sử dụng để thanh toán chi phí chuyển đổi và giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư (nếu thiếu thì được xử lý theo quy định tại điểm d khoản này; số tiền còn lại (nếu có) để lại cho Công ty cổ phần theo tỷ lệ tương ứng với cổ phần phát hành thêm trong cơ cấu vốn điều lệ, trong đó:

Phần thặng dư của số cổ phần phát hành thêm = Số lượng cổ phần phát hành thêm x (Giá trúng đấu giá - Giá khởi điểm

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định này, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có trách nhiệm nộp tiếp khoản chênh lệch tăng thêm so với số đã nộp xác định tại điểm a khoản 2 Điều này theo quy định của Chính phủ về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Trường hợp số tiền phải nộp về theo quyết toán của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh thấp hơn số đơn vị tự xác định và đã nộp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì đơn vị thực hiện thủ tục yêu cầu hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của Chính phủ về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Trường hợp số tiền được thu từ bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, tổ chức công đoàn, nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác theo kết quả bán đấu giá cổ phần không đảm bảo đủ bù đắp được các chi phí liên quan (gồm chi phí chuyển đổi, chi phí hỗ trợ lao động dôi dự, chi phí ưu đãi cho người lao động) theo quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh xem xét quyết định thông qua Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh giảm vốn nhà nước góp trong Công tỵ cổ phần (nếu Công ty cổ phần còn vốn nhà nước), vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần cho phù hợp với thực tế.

Trường hợp sau khi điều chỉnh không còn vốn nhà nước thì doanh nghiệp báo cáo bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh thực hiện thủ tục yêu cầu hoàn trả doanh nghiệp phần còn thiếu theo quy định của Chính phủ về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập.

đ) Trường hợp thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập theo hình thức kết hợp bán một phần vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc vừa kết hợp bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mà số cổ phần chào bán không được bán hết thì xử lý như sau:

Xác định số cổ phần bán được là số cổ phần phát hành thêm theo phương án chuyển đổi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp tổng số cổ phần bán được lớn hơn số cổ phần phát hành thêm thì phần chênh lệch tăng được xác định là cổ phần bán phần vốn nhà nước. Số tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập được xác định và thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tổ chức thực hiện bán đấu giá và doanh nghiệp chưa nộp tiền về ngân sách nhà nước thì tổ chức thực hiện bán đấu giá và Công ty cổ phần thì sẽ bị xử lý phạt chậm nộp theo quy định của Chính phủ về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập và Công ty cổ phần báo cáo đầy đủ, kịp thời việc quản lý và sử dụng các khoản thu từ cổ phần hóa gửi về Bộ Tài chính./.