Quy định chi tiết về giảm thuế thu nhập với cá nhân và doanh nghiệp

Giảm 30% số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027. Ảnh minh họa

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ tính thuế năm 2026, 2027

Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỉ đồng.

Đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh, có thu nhập.

Chính sách không áp dụng đối với doanh nghiệp hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết số 43/2026/QH16 có hiệu lực mà tổng doanh thu hằng năm của các doanh nghiệp sau chia, tách trên 10 tỉ đồng.

Số thuế TNDN được giảm tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp có kỳ tính thuế theo năm, không phân biệt phương pháp tính thuế, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế TNDN.

Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế theo Luật Thuế TNDN hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, số thuế được giảm tính trên số thuế TNDN phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.

Doanh thu năm làm căn cứ xác định đối tượng được giảm thuế gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ (không gồm các khoản giảm trừ doanh thu), doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN bao gồm doanh thu của các đơn vị này thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm.

Đối với doanh nghiệp sau chia, tách, tổng doanh thu hằng năm được xác định bằng tổng doanh thu của tất cả doanh nghiệp hình thành từ quá trình chia, tách doanh nghiệp ban đầu trong kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Nghị định cũng quy định, trường hợp cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế hoặc theo quyết định, kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế thu nhập phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027, số thuế tăng thêm vẫn được giảm 30% nếu tiếp tục đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Nếu số thuế phải nộp giảm thì phải điều chỉnh giảm số thuế được giảm và xử lý số tiền thuế nộp thừa, nếu có, theo quy định.

Đối tượng áp dụng mức giảm 30% số thuế TNCN

Ngày 29/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỉ đồng được giảm 30% số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Đối tượng áp dụng gồm cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, kể cả cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh.

Số thuế được giảm tính trên số thuế TNCN phải nộp phát sinh từ toàn bộ thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Doanh thu năm làm căn cứ xác định đối tượng được giảm thuế thực hiện theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Về kê khai, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỉ đồng kê khai giảm thuế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, nộp cùng hồ sơ khai thuế quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc năm.

Trường hợp đã kê khai thuế TNCN nhưng chưa kê khai số thuế được giảm, cá nhân kinh doanh được khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đã khai hoặc xác định giảm thuế khi quyết toán thuế năm theo pháp luật về quản lý thuế.

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo thuế suất trên doanh thu, nếu nộp thừa thì cuối năm được bù trừ, hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định về xử lý số thuế nộp thừa.

Nghị định cũng hướng dẫn giảm 30% thuế TNCN phải khấu trừ, khai thay, nộp thay đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế cho cá nhân kinh doanh.

Chính sách hỗ trợ này nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trong hai kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.