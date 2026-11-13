Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thông tư gồm 3 chương, 36 điều nêu rõ quy định về nội dung và yêu cầu của chế độ báo cáo; yêu cầu đối với cơ quan, tổ chức gửi báo cáo, cơ quan nhận báo cáo; thời gian chốt số liệu báo cáo; thời hạn gửi báo cáo; phương thức gửi, nhận báo cáo… cũng như quy trình thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng. Cụ thể:

Nội dung chế độ báo cáo bao gồm:

a) Tên báo cáo;

b) Nội dung yêu cầu báo cáo;

c) Đối tượng thực hiện báo cáo;

d) Cơ quan nhận báo cáo;

đ) Phương thức gửi, nhận báo cáo;

e) Thời hạn gửi báo cáo;

g) Tần suất thực hiện báo cáo;

h) Thời gian chốt số liệu báo cáo;

i) Mẫu đề cương báo cáo;

k) Biểu mẫu số liệu báo cáo;

l) Hướng dẫn thực hiện báo cáo.

Thông tư nêu rõ, một chế độ báo cáo định kỳ phải đáp ứng được các yêu cầu theo quy định tại Điều 8 và Điều 11 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Mẫu Đề cương của chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Yêu cầu đối với cơ quan, tổ chức gửi báo cáo

Thu thập, tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu báo cáo đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo yêu cầu.

Kịp thời điều chỉnh, bổ sung thông tin, số liệu theo yêu cầu trong thời hạn 01 ngày làm việc khi cơ quan nhận báo cáo trả lại trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng.

Yêu cầu đối với cơ quan nhận báo cáo

Kiểm tra, tổng hợp thông tin, số liệu từ các báo cáo gửi đến, duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Kịp thời trả lại, hướng dẫn và yêu cầu cơ quan gửi báo cáo điều chỉnh, bổ sung đối với những báo cáo không bảo đảm tính đầy đủ, chính xác trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo.

Thời gian chốt số liệu báo cáo

Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp chế độ báo cáo có quy định khác.

Thời hạn gửi báo cáo

Thời hạn gửi báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Phương thức gửi, nhận báo cáo

Thông tư nêu rõ, tùy theo điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức báo cáo được gửi theo một trong các phương thức sau đây:

Trường hợp các biểu mẫu báo cáo đã được tin học hóa trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng, các đơn vị báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo.

Trường hợp các biểu mẫu chưa tin học hóa hoặc hệ thống thông tin báo cáo gặp sự cố kỹ thuật, việc gửi, nhận báo cáo thực hiện bằng hình thức văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản hoặc qua thư điện tử. (1)

Trường hợp Hệ thống thông tin báo cáo gặp sự cố kỹ thuật, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi Hệ thống thông tin báo cáo hoạt động trở lại bình thường, cơ quan, tổ chức phải có trách nhiệm cập nhật báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo để phục vụ việc quản lý, khai thác số liệu. (2)

Đối với các chế độ báo cáo định kỳ của doanh nghiệp gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc thực hiện báo cáo được thực hiện 100% trên môi trường điện tử. Khi Hệ thống thông tin báo cáo gặp sự cố kỹ thuật, việc gửi, nhận báo cáo thực hiện theo quy định tại điểm (1), (2) nêu trên.

Quy trình thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được cấp tài khoản, được hướng dẫn sử dụng để thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng. Hệ thống tài khoản của mỗi đơn vị được cấp để thực hiện cập nhật và phê duyệt báo cáo.

2. Báo cáo định kỳ được tạo lập, cập nhật, phê duyệt và gửi trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng theo phân quyền trên Hệ thống. Cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin, số liệu báo cáo; cá nhân sử dụng tài khoản chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Các bước thực hiện báo cáo:

a) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức có liên quan phân công cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì thực hiện báo cáo. Các cơ quan, đơn vị sử dụng chứng thư số của tổ chức được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số để đăng ký tài khoản trên nền tảng trao đổi định danh điện tử và được Bộ Xây dựng phân quyền tài khoản trên Hệ thống;

b) Trước thời hạn của từng báo cáo, cán bộ cập nhật số liệu dùng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng cập nhật những báo cáo được phân công. Khi cập nhật hoàn tất nội dung thông tin, số liệu báo cáo sẽ trình duyệt để lãnh đạo đơn vị phê duyệt báo cáo gửi về Bộ Xây dựng;

c) Lãnh đạo phê duyệt truy cập vào Hệ thống thông tin báo cáo bằng tài khoản đã được cấp để phê duyệt báo cáo gửi về Bộ Xây dựng;

d) Báo cáo đã được phê duyệt gửi về Bộ Xây dựng không được chỉnh sửa, xóa số liệu. Trường hợp phát hiện cần thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đã gửi, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo liên hệ với cán bộ quản trị hệ thống trả lại trên Hệ thống;

đ) Trường hợp cán bộ quản trị hệ thống Bộ Xây dựng phát hiện hoặc đánh giá báo cáo không phù hợp yêu cầu sẽ trả lại báo cáo để đơn vị cập nhật lại, bổ sung thông tin dữ liệu để gửi lại lên hệ thống;

e) Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp số liệu từ các đơn vị báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 80/2026/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2027./.