Quy định bữa ăn bán trú: Tránh cảnh xã chọn nhà cung cấp, trường ký, trách nhiệm nhập nhằng

Lúng túng chuyện hợp đồng, tiền ăn

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Sở GD&ĐT Cao Bằng cho rằng một số quy định về thẩm quyền lựa chọn nhà cung cấp, ký kết hợp đồng và thanh toán kinh phí chưa rõ ràng, có thể gây lúng túng khi triển khai.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 16, dự thảo quy định UBND cấp xã được ủy quyền, giao nhiệm vụ lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với các cơ sở cung cấp dịch vụ hoặc chủ trì tổ chức lựa chọn nhà cung cấp, mua sắm tập trung theo phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh.

Theo Sở GD&ĐT Cao Bằng, quy định này chưa làm rõ việc phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh áp dụng cho cả hai trường hợp hay chỉ đối với trường hợp UBND cấp xã chủ trì lựa chọn nhà cung cấp, mua sắm tập trung. Đồng thời, dự thảo chưa xác định cụ thể chủ thể được UBND cấp xã ủy quyền, giao nhiệm vụ.

Sở cũng lưu ý, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, chủ thể nhận phân cấp không được phân cấp tiếp, chủ thể nhận ủy quyền không được ủy quyền tiếp nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền. Vì vậy, cần làm rõ thẩm quyền của UBND cấp xã, phân biệt trường hợp xã trực tiếp thực hiện với trường hợp cơ sở giáo dục hoặc người đứng đầu nhà trường thực hiện theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao hợp pháp.

Bữa ăn bán trú tại trường học đặt ra yêu cầu làm rõ trách nhiệm giữa chính quyền cấp xã và nhà trường trong lựa chọn nhà cung cấp, ký hợp đồng và thanh toán tiền ăn. Ảnh: Quang Hùng

Xã chọn nhà cung cấp, trường quản lý tiền ăn

Một vướng mắc đáng chú ý khác được Sở GD&ĐT Cao Bằng phản ánh là cơ chế phối hợp giữa UBND cấp xã và nhà trường trong ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán tiền ăn bán trú.

Thực tế triển khai Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục đã phát sinh tình trạng UBND cấp xã đánh giá nhà cung cấp đủ điều kiện nhưng chưa ký hợp đồng do thiếu hướng dẫn về cơ chế phối hợp và thanh toán.

Nguyên nhân là UBND cấp xã không trực tiếp thu, quản lý tiền ăn, trong khi nhà trường lại là đơn vị trực tiếp thu tiền của phụ huynh, quản lý khoản kinh phí này, đồng thời tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận số lượng suất ăn thực tế.

Từ thực tế trên, Sở GD&ĐT Cao Bằng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ 3 tình huống: UBND cấp xã trực tiếp lựa chọn, ký hợp đồng thì nhà trường có được nghiệm thu, xác nhận khối lượng và thanh toán cho nhà cung cấp từ nguồn tiền ăn đang quản lý hay không; trường hợp xã lựa chọn nhà cung cấp nhưng giao trường ký hợp đồng, thanh toán thì cần đáp ứng điều kiện gì; trường hợp xã trực tiếp ký hợp đồng và thanh toán thì xử lý nguồn tiền ăn do nhà trường thu, quản lý như thế nào.

Theo Sở GD&ĐT Cao Bằng, việc xã lựa chọn nhà cung cấp trong khi nhà trường trực tiếp thu, quản lý tiền ăn của học sinh đang khiến các đơn vị lúng túng về thẩm quyền ký hợp đồng và thanh toán. Ảnh: Quang Hùng

Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm của từng bên trong toàn bộ quy trình, từ lựa chọn nhà cung cấp, ký hợp đồng đến nghiệm thu, thanh toán, tránh tình trạng mỗi đơn vị có một cách hiểu và thực hiện khác nhau.

Phản hồi kiến nghị này, Bộ GD&ĐT cho biết dự thảo được xây dựng theo hướng quy định quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú. Việc xác định chủ thể có thẩm quyền lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán và quản lý, sử dụng kinh phí phải căn cứ pháp luật về đấu thầu, ngân sách nhà nước và các quy định liên quan.

Đối với chủ thể ký hợp đồng, Bộ đề nghị Sở GD&ĐT tham mưu UBND cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, phân cấp, ủy quyền phù hợp với từng loại hình, nguồn kinh phí theo quy định pháp luật và điều kiện thực tế.