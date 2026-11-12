Quy định Bộ chỉ tiêu về đóng góp của công nghiệp văn hóa cho kinh tế

Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành CNVH đối với phát triển kinh tế.

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Theo Thông tư, Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành CNVH đối với phát triển kinh tế là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động và mức độ đóng góp của các ngành CNVH đối với phát triển kinh tế; phục vụ thu thập, tổng hợp, biên soạn, công bố thông tin thống kê và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Danh mục chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành CNVH đối với phát triển kinh tế gồm 5 nhóm với 32 chỉ tiêu, tập trung vào các lĩnh vực: Đóng góp kinh tế; Lao động và nguồn nhân lực; Sản phẩm và thị trường; Chuyển đổi số và sở hữu trí tuệ; Đầu tư và phát triển.

Trong đó, nội dung của từng chỉ tiêu thống kê sẽ gồm các tiêu thức về: Khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp được quy định.

Về tổ chức thực hiện, đối với Bộ VHTTDL: Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn Bộ chỉ tiêu thống kê; thu thập, tổng hợp thông tin và biên soạn các chỉ tiêu thuộc phạm vi được phân công.

Xây dựng và tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê; xây dựng chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các bộ, ngành liên quan và cơ chế báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan chuyên môn liên quan thuộc UBND tỉnh, thành phố; khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành CNVH đối với phát triển kinh tế; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về đóng góp của các ngành CNVH đối với phát triển kinh tế và hệ thống báo cáo điện tử thống nhất từ trung ương đến địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, tích hợp, xử lý, tổng hợp, lưu trữ, khai thác và chia sẻ thông tin thống kê phục vụ biên soạn Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành CNVH đối với phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, biên soạn đầy đủ các chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành CNVH đối với phát triển kinh tế; đồng thời, định kỳ rà soát danh mục và nội dung các chỉ tiêu thống kê quy định tại Thông tư này để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn triển khai.

Các Cục: Du lịch Quốc gia Việt Nam; Báo chí; Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình; Di sản văn hóa; Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Xuất bản và Thư viện; Thông tin điện tử và Chuyển đổi số chủ trì thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu do Bộ VHTTDL giao và cung cấp cho Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả để tổng hợp chung.

Các Bộ: Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng, căn cứ vào Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành CNVH đối với phát triển kinh tế, có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu hoặc phân tổ chỉ tiêu được phân công và cung cấp cho Bộ VHTTDL (Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả) để tổng hợp chung.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành CNVH đối với phát triển kinh tế tại địa phương, có trách nhiệm thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu hoặc phân tổ chỉ tiêu thống kê cung cấp cho Bộ VHTTDL (Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả) để tổng hợp chung.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.12.2026.