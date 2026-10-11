Quy định biện pháp thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Cụ thể, theo quy định tại Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất; Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gồm: (1) Dự thảo Tờ trình; (2) Dự thảo Nghị định; (3) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo nghị định; (4) Bản đánh giá về thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng hóa - Phòng cháy, chữa cháy (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) thực hành trinh sát khu vực nhiễm độc. Ảnh: HỮU THU

Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu cho ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị định trước ngày 24-10-2026 để Bộ Quốc phòng tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo theo quy định.

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