Chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm trên cơ sở dữ liệu và mức độ rủi ro môi trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ hai, đã tập trung vào các định hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm trên cơ sở dữ liệu và mức độ rủi ro về môi trường; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền.

Cụ thể, đối với đánh giá tác động môi trường (ĐTM), theo Cục Môi trường, Luật đã quy định cụ thể các đối tượng phải thực hiện, đồng thời bổ sung một số trường hợp không phải thực hiện ĐTM, trong đó có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường và đã thực hiện thủ tục môi trường theo quy định; dự án nạo vét duy tu luồng đủ điều kiện kế thừa kết quả thẩm định ĐTM trước đó.

Đối với giấy phép môi trường, Luật quy định rõ hơn việc xác định lưu lượng xả thải tối đa, dòng thải, thông số ô nhiễm và giới hạn cho phép theo từng dòng thải.

Thời hạn giấy phép là 7 năm đối với dự án dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và 10 năm đối với các đối tượng còn lại, trừ trường hợp chủ dự án đề nghị thời hạn ngắn hơn. Thủ tục cấp lại giấy phép môi trường được bãi bỏ; việc gia hạn, thay đổi nội dung giấy phép được tích hợp trong thủ tục cấp điều chỉnh, thực hiện trên môi trường điện tử theo quy định.

Luật bỏ quy định bắt buộc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải trước khi vận hành dự án. Thay vào đó, chủ dự án phải vận hành công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành toàn bộ dự án, từng phân kỳ đầu tư hoặc hạng mục công trình độc lập; thực hiện quan trắc chất thải khi công trình bắt đầu đi vào vận hành để kiểm chứng, chứng minh công trình đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường, lưu giữ và cung cấp kết quả quan trắc cho cơ quan nhà nước khi được yêu cầu.

Luật cũng chuyển hoạt động quan trắc môi trường từ cơ chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sang tổ chức tự công bố năng lực, phạm vi hoạt động và chịu trách nhiệm, đồng thời chịu sự hậu kiểm. Việc bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận không đồng nghĩa với việc loại bỏ yêu cầu về năng lực chuyên môn.

Đồng thời, Luật bổ sung quy định về dịch vụ tư vấn môi trường, trách nhiệm đối với thông tin, số liệu trong báo cáo ĐTM và hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường.

Về phân cấp, phân quyền, thẩm quyền thẩm định ĐTM, cấp giấy phép môi trường được xác định trên cơ sở mức độ nguy cơ tác động môi trường, yếu tố quốc phòng, an ninh và địa bàn hoạt động. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung giải quyết thủ tục ĐTM đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án có quy mô chiếm dụng đất, mặt nước, khu vực biển lớn; dự án khai thác khoáng sản nhóm I do Bộ cấp phép. Các trường hợp còn lại được phân quyền cho địa phương.

Luật cũng phân định nhiệm vụ của chính quyền địa phương, bổ sung trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp đối với vấn đề ô nhiễm môi trường trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm chủ động báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh, xuyên biên giới./.