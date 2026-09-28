Quy định 9 nhóm hoạt động thương mại của khối doanh nghiệp FDI

Nghị định quy định chi tiết điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh đối với 9 nhóm ngành hàng và dịch vụ của doanh nghiệp FDI, bao gồm: Phân phối bán lẻ; dịch vụ logistics chưa cam kết mở cửa; dịch vụ trung gian thương mại; cho thuê hàng hóa; kinh doanh dầu mỡ bôi trơn gắn với dự án sản xuất máy móc; cùng các mặt hàng bán lẻ đặc thù như gạo, đường, sách báo. Doanh nghiệp FDI hoạt động từ 1 năm trở lên phải bảo đảm không nợ thuế quá hạn.

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Đáng chú ý, Nghị định đưa hoạt động quản lý, vận hành các nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội tích hợp giao thương vào phạm vi cấp phép. Việc thẩm định các nền tảng số lớn do nhà đầu tư nước ngoài chi phối sẽ gắn liền với yêu cầu xem xét an ninh quốc gia, tạo cơ sở pháp lý để quản lý mô hình kinh doanh xuyên biên giới và bảo vệ thị trường nội địa.

Việc minh bạch hóa danh mục cấp phép giúp khối ngoại giảm chi phí tuân thủ, tăng khả năng dự báo môi trường đầu tư, đồng thời thiết lập cơ chế chuyển tiếp linh hoạt nhằm bảo đảm sự ổn định dòng vốn FDI gắn với lĩnh vực thương mại dịch vụ tại Việt Nam.