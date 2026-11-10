Quy định 3 mức độ đánh giá Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Chính thức ban hành tiêu chí đánh giá thực hiện đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT ngày 03-11-2026 quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 19-12-2026.

Trước đó, ngày 27-10-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Đề án hướng tới mục tiêu mở rộng việc sử dụng tiếng Anh từ hoạt động dạy và học môn tiếng Anh sang dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục khác, qua đó từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, hiệu quả trong các nhà trường.

Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT ra đời nhằm cụ thể hóa phương thức đánh giá mức độ triển khai Đề án. Dựa trên hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí, các cơ sở giáo dục sẽ xác định rõ những nội dung đã làm được, những yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện để lựa chọn giải pháp phù hợp với đội ngũ, cơ sở vật chất cùng nguồn lực hiện có. Kết quả đánh giá đồng thời là căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục theo dõi tiến độ, tổng hợp dữ liệu, xác định nhu cầu thực tế và xây dựng các chính sách hỗ trợ hiệu quả.

Theo quy định, Thông tư thiết lập các tiêu chuẩn, tiêu chí riêng biệt cho từng loại hình cơ sở giáo dục thuộc phạm vi áp dụng, bao gồm giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp và đại học. Các tiêu chuẩn này được quy định cụ thể tại Phụ lục I đến Phụ lục V, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức hoạt động của mỗi loại hình.

Mức độ triển khai được xác định theo ba mức dựa trên nguyên tắc kế thừa và phát triển. Cơ sở giáo dục đạt Mức độ 1 khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mức này. Để đạt Mức độ 2, cơ sở phải đạt Mức độ 1 và thỏa mãn các yêu cầu bổ sung.Tương tự, để đạt Mức độ 3, cơ sở cần đạt Mức độ 2 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bổ sung của Mức độ 3. Những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu của Mức độ 1 sẽ chưa xác định được mức độ triển khai. Đối với các trường có phân hiệu hoặc điểm trường, trường chính và mỗi phân hiệu, điểm trường được tính là một đơn vị triển khai Đề án, với mức độ chung được tổng hợp từ kết quả của từng đơn vị theo tỷ lệ quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư trao quyền cho các cơ sở giáo dục tự công nhận mức độ cao hơn ngay khi kết quả tự đánh giá đáp ứng đủ yêu cầu mà không phải chờ đến hết giai đoạn hay mốc rà soát của Đề án. Việc tự đánh giá được thực hiện theo chu kỳ gắn liền với công tác quản trị, quản lý và chuyên môn, trong đó hằng năm các đơn vị rà soát, cập nhật dữ liệu và tiến độ mà không bắt buộc phải làm lại toàn bộ quy trình. Kết quả đánh giá phải dựa trên dữ liệu xác thực, có thể kiểm chứng; đồng thời Thông tư quy định rõ không sử dụng kết quả này để xếp hạng thi đua hay làm căn cứ trực tiếp đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm nhà giáo nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho đội ngũ.