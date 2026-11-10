Quy định 3 mức để tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT ngày 3/11/2026, quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và cách đánh giá mức độ triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Thông tư áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp và đại học, với bộ tiêu chuẩn, tiêu chí riêng cho từng loại hình.

Đề án hướng tới mở rộng việc sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giao tiếp và các hoạt động giáo dục tại trường.

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025, triển khai giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu là mở rộng việc sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục, từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong nhà trường.

Theo Thông tư, cơ sở giáo dục đạt mức độ 1 khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức này. Để đạt mức độ 2, cơ sở phải đạt mức độ 1 và đáp ứng đủ các yêu cầu bổ sung. Tương tự, mức độ 3 đòi hỏi cơ sở đã đạt mức độ 2 và đáp ứng đủ yêu cầu bổ sung của mức độ 3. Trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức độ 1 thì chưa xác định được mức độ triển khai.

Với trường có phân hiệu, điểm trường, trường chính và mỗi phân hiệu, điểm trường được tính là một đơn vị triển khai. Nếu có từ ba đơn vị trở lên, trường phải có ít nhất 65% tổng số đơn vị đạt mức tương ứng trở lên để được xác định ở mức đó. Nếu có dưới ba đơn vị, tất cả các đơn vị phải đạt mức tương ứng trở lên.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục thành lập hội đồng tự đánh giá. Cơ sở đối chiếu dữ liệu, minh chứng với tiêu chuẩn, tiêu chí để xác định mức độ đáp ứng. Sau khi hoàn thành quy trình, người đứng đầu quyết định tự công nhận mức độ triển khai và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Cơ sở giáo dục được tự công nhận mức cao hơn ngay khi đáp ứng đủ yêu cầu, kể cả trước mốc rà soát của Đề án. Kết quả được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục và công khai theo quy định. Hằng năm, các cơ sở rà soát dữ liệu, tiến độ và những nội dung cần cải thiện. Quy trình tự đánh giá đầy đủ được thực hiện theo chu kỳ.

Thông tư yêu cầu dữ liệu tự đánh giá phải xác thực, có thể kiểm chứng và phản ánh đúng thực trạng. Hồ sơ, tài liệu đã lưu trên cơ sở dữ liệu ngành hoặc hệ thống quản lý của cơ sở giáo dục được sử dụng lại để hạn chế trùng lặp.

Kết quả đánh giá mức độ triển khai Đề án không được dùng để xếp hạng, xếp loại cơ sở giáo dục hoặc làm căn cứ trực tiếp đánh giá, xếp loại thi đua. Với nhà giáo, kết quả này không được dùng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc xác định chế độ, chính sách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc triển khai Đề án cần bám sát lộ trình, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm vùng miền, loại hình cơ sở giáo dục và năng lực đội ngũ. Đối với địa bàn còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần chú trọng các điều kiện bảo đảm và giải pháp hỗ trợ phù hợp để người học có cơ hội tiếp cận tiếng Anh. Qua đó, các cơ sở giáo dục từng bước mở rộng việc sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục.

Thông tư yêu cầu căn cứ kết quả đánh giá, các cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung cần cải thiện để đưa vào kế hoạch năm học hoặc kế hoạch phát triển. Tùy điều kiện thực tế, nhà trường có thể tập trung bồi dưỡng đội ngũ, phát triển học liệu, tổ chức hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc bổ sung thiết bị, hạ tầng công nghệ.