Quy định 224: Khơi thông nguồn lực đội ngũ đảng viên về phát triển kinh tế

Nếu doanh nghiệp đưa công nghệ số vào quản lý, đó là con đường tăng năng suất lao động nhanh nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Quy định 224-QĐ/TW (ngày 14/10/2026) về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh với nội hàm rộng lớn, bám sát thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế. Quan điểm chỉ đạo của Đảng chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng, đóng góp cho đất nước, mở rộng sự tham gia của các đảng viên trong khu vực công.

Bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng - đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Hải (Đoàn Hải Phòng) đã có cuộc trao đổi với phóng viên VietnamPlus xoay quanh những điểm mới của Quy định số 224-QĐ/TW.

Khơi thông nguồn lực

Theo Phó Giáo sư Bùi Xuân Hải, Quy định số 224-QĐ/TW là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt, rất quan trọng và căn bản, đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức của Đảng ta về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội hiện nay.

“Từ trước đến nay, chúng ta quen với việc đảng viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị truyền thống. Nhưng nay, bên cạnh sứ mệnh ấy, văn bản mới đã trao cho họ thêm một quyền hợp pháp vô cùng quan trọng, là quyền tham gia các hoạt động đầu tư kinh doanh,” đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Hải nói.

Đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Hải, Đoàn Hải Phòng . (Ảnh: Vietnam+)

Theo đại biểu Bùi Xuân Hải, ý nghĩa quan trọng đầu tiên là việc khơi thông một nguồn lực giàu tiềm năng. Ông nhấn mạnh: Theo tinh thần chỉ đạo và định hướng của Đảng nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với tốc độ tăng trưởng mục tiêu đạt hai con số, nguồn lực tài chính trong dân và trong đội ngũ hàng triệu đảng viên là rất lớn. Hơn thế, đảng viên không chỉ có vốn, mà họ còn là lực lượng ưu tú, sở hữu trí tuệ, tri thức, kỹ năng quản trị, kinh nghiệm quản lý và tầm nhìn chiến lược. Cho phép đảng viên làm kinh tế chính là cách huy động "vốn trí tuệ" và "chất xám" chất lượng cao tham gia phục vụ trực tiếp cho nền kinh tế quốc dân.

Đánh giá từ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, lực lượng đảng viên tham gia vào khu vực kinh tế tư nhân chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực và kỳ vọng. Hiện tại, cả nước có 5,6 triệu đảng viên song tỷ lệ các đảng viên làm kinh tế tư nhân chỉ chiếm 3,31%. Thời điểm 31/12/2025, số đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm khoảng 4,59% số đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân và khoảng 0,15% tổng số đảng viên toàn Đảng.

Giải quyết “công ăn, việc làm” cho xã hội

Quy định gồm 3 chương, 14 điều, Ban Bí thư sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa thành quy định pháp luật. Quy định 224 đã giải thích hoạt động đầu tư kinh doanh theo nghĩa rộng, bao gồm: góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện dự án đầu tư, hợp đồng đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua bán, nắm giữ chứng khoán và các hình thức đầu tư kinh doanh khác theo luật định.

Về điều này, đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Hải phân tích các đảng viên có quyền được bỏ vốn tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh dưới các hình thức như góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp và thậm chí tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp một cách chính danh, chính thức. Điều này sẽ góp phần tạo ra hàng vạn việc làm mới, thúc đẩy mạnh mẽ cho tăng trưởng GDP đồng thời giải quyết được nhiều vấn đề an sinh xã hội bức thiết.

Hơn thế nữa, đại biểu Bùi Xuân Hải nhấn mạnh về trách nhiệm nêu gương. Theo ông, khi người đảng viên tham gia nhiều hơn vào hoạt động đầu tư kinh doanh sẽ giúp cho Đảng và cụ thể là người đảng viên đó có thể là những tấm gương, dẫn dắt các doanh nghiệp trong khối tư nhân.

Hiện tại, cả nước có 5,6 triệu đảng viên song tỷ lệ các đảng viên làm kinh tế tư nhân chỉ chiếm 3,31%. (Ảnh: Vietnam+)

“Tôi tin rằng doanh nghiệp của những người đảng viên làm chủ hay có phần vốn góp chi phối, hay trực tiếp quản lý, điều hành, thì những người đảng viên này sẽ thực hiện những trách nhiệm xã hội tốt hơn, tuân thủ pháp luật tốt hơn (ví dụ như bảo vệ môi trường tốt hơn, trả lương cho người lao động cao hơn và thực hiện những chính sách an sinh tốt hơn…). Những việc làm này thật sự là rất có ý nghĩa,” đại biểu Bùi Xuân Hải chia sẻ.

Một điểm nhấn khác được đại biểu Bùi Xuân Hải nêu ra, Quy định 224 đã tạo ra một cuộc cách mạng trong nhận thức: Xóa bỏ hoàn toàn định kiến cũ cho rằng có sự xung đột không thể dung hòa giữa mục tiêu lý tưởng với việc làm kinh tế, kinh doanh đầu tư. Ông nhấn mạnh hiện nay, đảng viên hoàn toàn có thể làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp to lớn cho xã hội mà không hề mâu thuẫn với lý tưởng chính trị.

“Quy định 224 của Đảng rất kịp thời trong cái bối cảnh hiện nay, nó đã thay đổi căn bản về cách nhìn, nhận thức, quan điểm về địa vị chính trị, về chức năng, về nhiệm vụ và quyền của người đảng viên trong tình hình mới, trong cái kỷ nguyên vươn mình của đất nước,” đại biểu Bùi Xuân Hải chia sẻ./.