Quỹ đầu tư rút ròng 31.700 tỷ đồng, áp lực chưa hạ nhiệt

Dòng vốn rút ròng, quy mô quỹ tiếp tục thu hẹp

Theo FiinGroup, tính đến ngày 30/9/2026, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 138 quỹ đầu tư, gồm 114 quỹ trong nước và 25 quỹ nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đạt khoảng 246 nghìn tỷ đồng. Con số này giảm gần 13 nghìn tỷ đồng, tương đương 5% so với tháng 8/2026; thấp hơn khoảng 59 nghìn tỷ đồng, tương đương 19,4%, so với cuối năm 2025; đồng thời giảm 60 nghìn tỷ đồng, tương đương 19,6%, so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 9/2025.

Quy mô tài sản suy giảm trên cả ba loại hình quỹ. NAV của quỹ mở giảm 6,0%, quỹ đóng giảm 5,6% và ETF giảm 2,3% so với tháng trước. Diễn biến này phản ánh tác động đồng thời của biến động thị trường và áp lực rút vốn kéo dài.

Dữ liệu của FiinGroup cho thấy, riêng quý III/2026, các quỹ đầu tư bị rút ròng 8,6 nghìn tỷ đồng. Đây là quý thứ 7 liên tiếp thị trường ghi nhận dòng tiền rút ròng, đưa giá trị rút ròng lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay lên hơn 65,4 nghìn tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị rút ròng đạt gần 31,7 nghìn tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ đóng cổ phiếu. Trong quý III/2026, riêng quỹ VEIL chiếm khoảng 91% tổng giá trị rút ròng của nhóm này, tương ứng 5,2 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, nhóm quỹ cổ phiếu bị rút ròng khoảng 7,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với quý trước và kéo dài chuỗi rút ròng sang quý thứ 14 liên tiếp.

Theo FiinGroup, lũy kế 9 tháng, giá trị rút ròng của nhóm quỹ cổ phiếu đạt gần 23,4 nghìn tỷ đồng, bằng 77% mức rút ròng của cả năm 2025. Tuy nhiên, dòng vốn tại các quỹ mở và ETF cổ phiếu đã có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể. Một số quỹ mở, trong đó có DCDS và VCBF-BCF, vẫn ghi nhận dòng tiền vào ròng trong quý III.

Ở nhóm quỹ trái phiếu, áp lực rút vốn tiếp tục thu hẹp quý thứ 3 liên tiếp. Giá trị rút ròng trong quý III/2026 giảm 48,7% so với quý trước, xuống khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng. Dù vậy, tính chung 9 tháng năm 2026, nhóm này vẫn bị rút ròng gần 8,6 nghìn tỷ đồng. TCBF chịu áp lực lớn nhất, chiếm khoảng 68% tổng giá trị rút ròng toàn nhóm, tương đương gần 5,8 nghìn tỷ đồng.

Diễn biến trên cho thấy áp lực rút vốn vẫn là thách thức đáng kể đối với ngành quỹ đầu tư. Dù mức độ rút ròng có sự khác biệt giữa các nhóm, quy mô tài sản suy giảm kéo dài cho thấy niềm tin của nhà đầu tư và khả năng duy trì dòng vốn ổn định vẫn là những vấn đề cần được quan tâm.

Quỹ trái phiếu giữ sắc xanh, nhà quản lý tăng phòng thủ

Thị trường chứng khoán kém tích cực khiến hiệu suất đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2026 phân hóa mạnh. Quỹ trái phiếu tiếp tục tạo lợi nhuận dương, trong khi phần lớn quỹ cổ phiếu và quỹ cân bằng ghi nhận hiệu suất âm.

Dữ liệu của FiinGroup cho thấy, nóm quỹ trái phiếu đạt hiệu suất bình quân +4,7% trong 9 tháng năm 2026, nhỉnh hơn mức +4,5% của cùng kỳ năm 2025. VCBF-FIF dẫn đầu nhóm với mức sinh lời +6,2%, nhờ tỷ trọng lớn ở các trái phiếu doanh nghiệp của Masan (MSN), TNG và Coteccons (CTD). Dù duy trì kết quả tích cực, khoảng cách giữa hiệu suất quỹ trái phiếu và lãi suất tiết kiệm 12 tháng bình quân (+4,4%) đã thu hẹp còn khoảng 0,3 điểm phần trăm.

Ngược lại, nhóm quỹ cổ phiếu giảm bình quân 7,2% trong 9 tháng năm 2026, đảo chiều so với mức tăng 19% của cùng kỳ năm 2025. Mức giảm lan rộng khi 81/82 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất âm. Áp lực tập trung trong quý III, khi hiệu suất nhóm giảm 6,0%; riêng tháng 7 giảm 6,68% và tháng 9 giảm 3,5%, cùng chiều với diễn biến đi xuống của VN-Index.

Trong bối cảnh đó, Quỹ Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam (TBLF) là trường hợp hiếm hoi duy trì hiệu suất dương cả trong quý III và 9 tháng năm 2026. Kết quả này gắn với chiến lược nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao, trên 70%, ngay từ đầu năm, giúp quỹ hạn chế tác động từ đợt điều chỉnh của thị trường.

Nhóm quỹ cân bằng có mức giảm nhẹ hơn quỹ cổ phiếu nhờ phân bổ một phần danh mục vào tài sản thu nhập cố định và tiền mặt. Hiệu suất bình quân của nhóm đạt -3,2% trong 9 tháng. TCFF là quỹ duy nhất duy trì hiệu suất dương cả trong quý III và 9 tháng năm 2026, đạt +6,9% trong 9 tháng. Tại cuối tháng 9, danh mục quỹ gồm 39,9% cổ phiếu và 35% trái phiếu.

Dữ liệu của FiinGroup cho thấy, trước xu hướng đi xuống của thị trường, nhiều nhà quản lý quỹ đã chủ động tăng trạng thái phòng thủ. Sau khi đẩy mạnh giải ngân trong tháng 8, các quỹ mở cổ phiếu quay lại nâng tỷ trọng tiền mặt trong tháng 9/2026. Có 24/37 quỹ mở cổ phiếu tăng tiền mặt, so với 16/37 quỹ trong tháng 8. Động thái thể hiện rõ tại một số quỹ có NAV lớn: DCDS tăng tỷ trọng tiền mặt từ 9,1% lên 15,5%; VLGF tăng tháng thứ 3 liên tiếp, lên 11,9%; EVESG, VINACAPITAL-VESAF và VINACAPITAL-VMEEF cùng tăng lên 15,0%.

Hoạt động giao dịch theo ngành trong tháng 9/2026 cũng phân hóa mạnh, chịu ảnh hưởng đáng kể từ các kỳ cơ cấu danh mục ETF. Ngân hàng tiếp tục là tâm điểm mua ròng. VPB dẫn đầu về khối lượng mua ròng với 28,7 triệu cổ phiếu, chủ yếu nhờ Fubon FTSE Vietnam ETF mua mới. MBB được nhiều quỹ tham gia mua nhất, với 52 quỹ và khối lượng mua ròng 21,4 triệu cổ phiếu. ACB, HDB, TCB, CTG và FPT cũng nằm trong nhóm được mua mạnh; riêng FPT ghi nhận tháng thứ 6 liên tiếp được mua ròng.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản và dịch vụ tài chính chịu áp lực bán mạnh. VIX dẫn đầu khối lượng bán ròng với 29,6 triệu cổ phiếu, do bị loại hoặc hạ tỷ trọng trong các rổ chỉ số của Fubon FTSE, VanEck và CSOP FTSE Vietnam 30. Trong ngành bất động sản, VIC, VHM và KDH bị bán ròng lớn; nhóm chứng khoán chịu áp lực tại VIX, SSI và VCI. OCB bị PYN Elite hạ tỷ trọng, trong khi HPG trải qua tháng thứ 4 liên tiếp bị bán ròng.

Bức tranh 9 tháng cho thấy hiệu suất quỹ chịu ảnh hưởng lớn từ xu hướng thị trường, cơ cấu tài sản và chiến lược quản trị rủi ro. Trong khi quỹ trái phiếu duy trì lợi nhuận dương, phần lớn quỹ cổ phiếu chịu thua lỗ, còn nhiều nhà quản lý tăng tiền mặt để chủ động ứng phó biến động. Tuy nhiên, áp lực rút ròng kéo dài vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư và củng cố niềm tin của nhà đầu tư nhằm tạo nền tảng cho dòng vốn ổn định hơn.