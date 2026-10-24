Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới lỗ gần 30 tỷ USD vì trái phiếu

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) tại thủ đô Oslo - Ảnh: Getty Images.

Theo số liệu công bố ngày 22/10/2026 của Cơ quan Quản lý Đầu tư thuộc Ngân hàng Trung ương Na Uy (NBIM), đơn vị trực tiếp quản lý GPFG, quỹ ghi nhận khoản lỗ kế toán 278 tỷ krone, tương đương khoảng 29,7 tỷ USD, trong quý 3/2026.

Với tổng tài sản khoảng 2,3 nghìn tỷ USD, GPFG hiện là quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới.

Thua lỗ chủ yếu đến từ danh mục tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi với mức sinh lời âm 3,5% trong kỳ. Theo ban lãnh đạo NBIM, đây là nguyên nhân chính kéo kết quả đầu tư chung của quỹ đi xuống.

“Mức sinh lời của quỹ gần như đi ngang và kết thúc quý ở mức âm nhẹ, do lãi suất tăng ảnh hưởng bất lợi đến các khoản đầu tư trái phiếu”, ông Trond Grande, Phó Tổng giám đốc NBIM, cho biết trong một tuyên bố.

Trong quý 3/2026, thị trường trái phiếu toàn cầu trải qua một đợt bán tháo mạnh. Lợi suất trái phiếu chính phủ nhiều nước tăng vọt, đồng nghĩa giá trái phiếu giảm sâu, khi nhiều ngân hàng trung ương lớn, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất. Những lo ngại ngày càng lớn về lạm phát và nợ công cũng gây thêm sức ép lên thị trường.

Tài sản có thu nhập cố định chiếm hơn 1/4 tổng danh mục đầu tư của GPFG, gồm 1.664 trái phiếu tại 51 quốc gia. Trong danh mục này, trái phiếu chính phủ chiếm khoảng 70%, phần còn lại là trái phiếu doanh nghiệp.

Tháng 9/2026, NBIM cho biết muốn giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ đang nắm giữ, trong khuôn khổ kế hoạch thu hẹp tỷ trọng trái phiếu chính phủ trong danh mục đầu tư.

Trong khi đó, danh mục cổ phiếu, chiếm 72% tổng tài sản của quỹ, đạt mức sinh lời 0,5% trong quý 3. GPFG sở hữu cổ phần tại khoảng 7.100 công ty trên khắp thế giới.

Thị trường chứng khoán biến động mạnh trong quý 3 khiến các chỉ số chính của Phố Wall kết thúc quý với diễn biến trái chiều. Chỉ số S&P 500 tăng 2,03%, Nasdaq Composite - chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ - tăng 2,2%, trong khi Dow Jones Industrial Average giảm 1,9%.

Bình quân, ba chỉ số chỉ tăng khoảng 0,6%, cho thấy đà tăng đã chững lại đáng kể so với mức hai chữ số trong quý 2/2026.

Tại Mỹ, NBIM là cổ đông của nhiều doanh nghiệp hàng đầu. Những khoản đầu tư lớn nhất của quỹ bao gồm lượng cổ phần trị giá 65,4 tỷ USD tại hãng chế tạo chip Nvidia, cùng cổ phần tại các tập đoàn công nghệ Apple, Microsoft và Alphabet, công ty mẹ của Google.

Việc nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp lớn nhất thế giới mang lại cho NBIM tầm ảnh hưởng đáng kể thông qua quyền biểu quyết và khả năng tác động đến xu hướng đầu tư.

“Mức sinh lời từ cổ phiếu cũng gần bằng 0, nhưng có sự chênh lệch lớn giữa các ngành. Cổ phiếu năng lượng tăng mạnh nhất, trong khi các ngành nhạy cảm với lãi suất như dịch vụ tiện ích và bất động sản đi xuống”, ông Grande cho biết.

Theo NBIM, nhóm cổ phiếu năng lượng hưởng lợi từ đà tăng vọt của giá dầu trong quý 3, khi chiến tranh Mỹ - Iran tiếp diễn. Quỹ hiện nắm cổ phần tại nhiều tập đoàn năng lượng lớn, trong đó có Exxon Mobil, Shell và Chevron.

Hồi mùa hè, Tổng giám đốc NBIM Nicolai Tangen đã lưu ý rằng nhà đầu tư không nên kỳ vọng thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng mạnh như trong nửa đầu năm.

“Chắc chắn chúng ta không nên kỳ vọng mức sinh lời trong thời gian tới sẽ tương tự những gì đã thấy trong 6 tháng qua”, ông Tangen nói trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC khi đó.

Trong nửa đầu năm nay, GPFG đạt mức sinh lời 12,95%, ghi nhận khoản lợi nhuận kỷ lục gần 185 tỷ USD.

Ngoài cổ phiếu và trái phiếu, quỹ còn đầu tư vào bất động sản và hạ tầng năng lượng tái tạo. Hai danh mục này lần lượt đạt mức sinh lời 0,4% và 7,5% trong quý 3.

GPFG được Na Uy thành lập vào năm 1998 nhằm đầu tư nguồn thu từ dầu mỏ.