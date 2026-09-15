Ngày 14/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 513/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Pacific Bridge.

Theo thông báo, Quỹ đầu tư Pacific Bridge bị UBCKNN phạt 85 triệu đồng theo quy định pháp luật do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Quỹ đầu tư Pacific Bridge vi phạm lĩnh vực chứng khoán (nguồn ảnh minh họa: pacificcapital).

Cụ thể, Quỹ đầu tư Pacific Bridge chậm công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 4/2025, báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 đã kiểm toán, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, và báo cáo thường niên năm 2025.

Ngoài ra, Quỹ đầu tư Pacific Bridge còn bị UBCKNN phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 43, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17, Điều 1, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo.

Quỹ đầu tư Pacific Bridge chậm báo cáo từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Quỹ đầu tư tăng trưởng Pacific Bridge, báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền năm 2025, báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền năm 2025.

Với hai hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Pacific Bridge bị phạt tổng cộng 170 triệu đồng.