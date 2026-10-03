Quỹ đầu tư Mỹ-Ukraine ký thỏa thuận đầu tiên về khoáng sản quan trọng

Theo ông Conor Coleman, người đứng đầu bộ phận đầu tư của Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC), tổng giá trị các dự án của quỹ hiện khoảng 70 triệu USD. Ông cho rằng việc triển khai đầu tư tại Ukraine có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nước này tiếp tục chịu thiệt hại do xung đột với Nga và chuẩn bị bước vào mùa Đông.

Thỏa thuận về khoáng sản, được chờ đợi trong thời gian dài, sẽ dành khoảng 30 triệu USD cho một “nền tảng đầu tư chung” với BGV Group, công ty do tỷ phú Hennadii Butkevych sáng lập. Nền tảng này ban đầu sẽ tập trung vào các dự án khai khoáng giai đoạn đầu tại Ukraine, hướng tới các mỏ đất hiếm, uranium, berili và zirconium. Ông Coleman cho biết các loại khoáng sản trên đều nằm trong danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ, phù hợp với các ưu tiên đầu tư của Washington.

Quỹ đầu tư tái thiết chung Mỹ-Ukraine được thành lập trên cơ sở thỏa thuận về khoáng sản mà hai nước ký vào tháng 4/2025. Quỹ tập trung vào 5 lĩnh vực chiến lược, trong đó có khoáng sản, quốc phòng, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Trong số các dự án mới được công bố, 2 dự án nhằm củng cố hệ thống cung cấp điện và sưởi ấm của Ukraine trước mùa Đông, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng gia tăng.

Một dự án sẽ bổ sung nguồn vốn cho khoản vay gần 100 triệu USD mà DFC dành cho DTEK, tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, để xây dựng hệ thống pin lưu trữ, có khả năng cung cấp điện dự phòng cho khoảng 600.000 hộ gia đình trong tối đa 2 giờ. Dự án cũng được tiếp cận nguồn vốn bổ sung nếu xảy ra thiệt hại.

Quỹ cũng sẽ góp vốn cổ phần vào một nền tảng đồng phát nhiệt - điện nhằm xây dựng và vận hành các “trung tâm năng lượng”, góp phần khôi phục nguồn cung điện và nhiệt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.