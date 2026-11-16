Quỹ đầu tư mắc kẹt gần 1.300 tỷ đồng trong chuỗi Món Huế lần đầu lên tiếng: Đó là một vụ lừa đảo

Lần đầu tiên, ông Brad Landes, một trong các nhà đồng sáng lập của ADV Partnes (quỹ đầu tư có trụ sở tại Hong Kong) tiết lộ các chi tiết vượt ra ngoài giới hạn của một thương vụ đầu tư, rót vốn thông thường, với nhiều nghi ngờ liên quan đến việc sử dụng tiền của ông Huy Nhật, nhà sáng lập thương hiệu Món Huế.

Đóng cửa hơn 200 nhà hàng cùng lúc, dù nhiều cơ sở vẫn có lãi

Theo Znews đưa tin vào năm 2019, ông Huy Nhật từng lên tiếng về việc các quỹ đầu tư nước ngoài cố tình chiếm quyền điều hành doanh nghiệp, đẩy ông ra khỏi công ty Huy Việt Nam. Đây chính là lý do khiến ông không thể thanh toán các nghĩa vụ nợ nần với nhà cung cấp và người lao động.

Về cơ cấu nguồn vốn, khoản đầu tư của các nhà đầu tư được thực hiện tại Huy Vietnam Group Limited, công ty mẹ được thành lập tại Cayman. Cơ cấu tập đoàn sau đó được tổ chức thông qua các công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% tại Anh và Hong Kong, trước khi đến Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam.

Món Huế được sở hữu riêng trong cùng tập đoàn thông qua công ty mẹ tại Cayman, công ty con tại Hong Kong và Huy Việt Nam, với tỷ lệ sở hữu của từng bên như thể hiện trong sơ đồ dưới đây.

Đồ hoạ: Nhật Anh.

Tổng số vốn các quỹ đầu tư rót vào các công ty của ông Huy Nhật là hơn 75 triệu USD, trong đó, theo ông Brad Landes, quỹ ADV Partners rót vốn nhiều nhất, với số tiền 50,1 triệu USD (tương đương hơn 1.288 tỷ đồng) để sở hữu 11,88% cổ phần.

Chia sẻ riêng với người viết, ông Brad Landes nhấn mạnh khoản đầu tư của ADV Partners đã hoàn tất vào tháng 12/2016.

Tuy nhiên, do phát hiện nhiều vấn đề không thoả đáng trong việc ông Huy Nhật sử dụng nguồn vốn và cung cấp thông tin tài chính cho phía nhà đầu tư, đến tháng 8/2019, hội đồng quản trị (HĐQT) Huy Vietnam Group đã yêu cầu ông Huy Nhật từ nhiệm.

“Đó là việc hội đồng thực hiện trách nhiệm của mình, không phải hành động thâu tóm quyền kiểm soát. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền ký giao dịch ngân hàng được thực hiện thông qua các quy trình doanh nghiệp phù hợp nhằm bảo vệ tài sản công ty”, ông Brad Landes giải thích.

Ông nói thêm rằng ông Huy Nhật trực tiếp điều hành hoạt động hằng ngày của hai công ty vận hành tại Việt Nam là Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam và Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế.

Các nhà đầu tư không giữ vai trò điều hành tại những công ty này: Không ký hợp đồng, không trực tiếp vận hành tài khoản ngân hàng và cũng không được tiếp cận các chứng từ thanh toán tại thời điểm giao dịch diễn ra.

Vai trò giám sát của nhà đầu tư được thực hiện thông qua HĐQT của công ty mẹ ở nước ngoài. HĐQT họp định kỳ và dựa vào các thông tin tài chính do ban lãnh đạo cung cấp để ra quyết định.

Đến cuối năm 2019, toàn bộ hơn 200 nhà hàng của công ty Huy Việt Nam bất ngờ bị đóng cửa, bao gồm khoảng 80 cơ sở thuộc thương hiệu Món Huế.

Theo chia sẻ của đại diện quỹ ADV, quyết định này được ông Huy Nhật thực hiện khi không có sự thông qua của HĐQT. “Nhiều cửa hàng trong số đó không phải là điểm kinh doanh thua lỗ: hợp đồng thuê mặt bằng vẫn còn hiệu lực nhưng trang thiết bị đã bị bán đi”, đại diện ADV nói thêm.

“Đó là một vụ lừa đảo”

Xuyên suốt buổi trao đổi, ông Brad Landes cho biết phía ông Huy Nhật mô tả vụ việc là tranh chấp về quản trị doanh nghiệp. Nhưng theo quan điểm của phía nhà đầu tư, đây là một vụ án hình sự.

“Tranh chấp kinh doanh thường liên quan đến chiến lược, quyền kiểm soát hoặc phương thức điều hành doanh nghiệp và được giải quyết trong phạm vi hội đồng quản trị hoặc tòa án dân sự. Còn ở đây, là một vụ việc lừa đảo”, phía ADV khẳng định.

Ảnh: Nhật Anh.

Dẫn chứng rõ hơn cho luận điểm này, ông Brad Landes đề cập đến dự án xây dựng bếp trung tâm cho các nhà hàng Huy Việt nam, đặt tại Long An và Hà Nội.

Chia sẻ với người viết, ông Brad Landes cho biết theo tài liệu do phía Huy Việt Nam cung cấp tới nhà đầu tư, giá trị giao dịch khu đất tại Long An là 338 tỷ đồng và khu đất tại Hà Nội là 134 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình kiểm toán, đơn vị kiểm toán đặt nghi vấn về mức giá và bác bỏ phương án định giá ban đầu.

Khu đất Hà Nội có giá trị được phía nhà đầu tư ước tính chỉ bằng 1/6 số tiền đã thanh toán. Trong khi đó với khu đất ở Long An, Huy Việt Nam được cho là đã thanh toán khoảng 267 tỷ đồng tiền mặt cho một cá nhân không thuộc bên tham gia hợp đồng chuyển nhượng đất.

“Đến tháng 10/2019, khi những quan ngại của các nhà đầu tư bắt đầu xuất hiện, đã có một nỗ lực chuyển nhượng khu đất Long An, khi chưa có các phê duyệt cần thiết, cho một công ty có chủ sở hữu có mối liên hệ kinh doanh với ông Huy Nhật”, phía nhà đầu tư nói thêm.

Về kế hoạch xây dựng cụ thể, phía ADV Partners nói rằng HĐQT chỉ mới thảo luận về ngân sách tổng thể dự kiến; chưa phê duyệt các hợp đồng, nhà thầu hay bất kỳ khoản thanh toán tạm ứng nào. Biên bản họp HĐQT tháng 10/2018 ghi nhận rằng các khoản chi phí chi tiết và tiến độ thực hiện vẫn cần được trình để xem xét và phê duyệt.

Tuy nhiên tháng 12/ 2018, số dư tiền mặt do công ty báo cáo lên nhà đầu tư đã giảm khoảng 22 triệu USD chỉ trong một tháng. Theo giải trình của ban lãnh đạo, số tiền đã được thanh toán dưới hình thức tạm ứng cho một số nhà thầu xây dựng bếp trung tâm.

Ví dụ, ban lãnh đạo cung cấp các chứng từ cho thấy Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế VIPHouse UDIC được thanh toán khoảng 71 tỷ đồng, theo hợp đồng ký ngày 15/10/2018. Song theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được đăng ký thành lập vào ngày 7/12/2018.

Hay Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Trang trí Nội thất Công trình Không Gian Xanh được thanh toán khoảng 282 tỷ đồng, theo hợp đồng ký ngày 22/10/2018. Công ty này cũng được đăng ký thành lập vào ngày 7/12/2018.

Tại Hà Nội, một khoản đặt cọc trị giá 100 tỷ đồng đã được thanh toán cho CTCP Tư vấn AA. Trong số này, khoảng 66 tỷ đồng chưa bao giờ được giải trình, hạch toán rõ ràng.

Tổng cộng hơn 25 triệu USD đã được Huy Việt Nam ghi nhận là thanh toán cho các đối tác trong dự án bếp trung tâm. Song theo phía ADV Partners, ngân hàng nơi công ty mở tài khoản xác nhận không tồn tại những giao dịch này.

Phía HĐQT yêu cầu Huy Việt Nam chấm dứt các hợp đồng và thu hồi tiền. Đến tháng 8/2019, ban lãnh đạo thông báo với HĐQT rằng khoảng 15 triệu USD đã được hoàn trả, đi kèm là các sao kê ngân hàng dùng làm bằng chứng. Tuy nhiên, trong đơn tố giác gửi cơ quan chức nằng Việt Nam, nhà đầu tư nói rằng số tiền này thực tế chưa bao giờ được hoàn trả.

Ngoài ra, liên quan đến tài khoản thanh toán của công ty, vào năm 2019, các nhà đầu tư được cung cấp sao kê ngân hàng thể hiện số dư hơn 80 triệu USD. Đến tháng 10/2019, sau khi ông Huy Nhật rời khỏi vị trí người đại diện theo pháp luật của Huy Việt Nam, các nhà đầu tư đến làm việc trực tiếp với ngân hàng và được thông báo tài khoản này không tồn tại. Một số tài khoản thực tế khác của công ty ghi nhận lượng tiền có khoảng 16.000 USD.

Tiến trình vụ việc và góc nhìn với hoạt động đầu tư vào Việt Nam

Cuối năm 2019, ADV Partners và các nhà đầu tư nước ngoài đã gửi đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng Việt Nam đối với ông Huy Nhật và những người liên quan, với cáo buộc về các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các cơ quan chức năng khi đó đã áp dụng biện pháp hạn chế xuất cảnh đối với ông Huy Nhật, đồng thời áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản của ông Huy Nhật tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 18/8/2021 với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Sau đó, hồ sơ được chuyển sang giai đoạn xem xét, quyết định việc truy tố.

“Hơn năm năm trôi qua, vụ việc chưa có tiến triển. Theo thông tin chúng tôi được biết, đến nay vẫn chưa có quyết định nào được ban hành và chưa ai bị truy tố”, ông Brad Landes chia sẻ. “Chúng tôi mong muốn một câu trả lời rõ ràng về việc ai phải chịu trách nhiệm trong vụ việc và dòng tiền cuối cùng đã đi đâu.

Dù vậy, đại diện quỹ khẳng định vụ Món Huế không làm thay đổi niềm tin của ADV vào tiềm năng đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Theo đại diện ADV, sức hấp dẫn của Việt Nam nằm ở tiềm năng thị trường và năng lực của các doanh nhân trong nước. Ông dẫn chứng Món Huế từng phát triển thành chuỗi hơn 200 nhà hàng nhờ được người tiêu dùng đón nhận.

Bên cạnh đó, Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, tầng lớp trung lưu tăng trưởng nhanh, nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao và khả năng kết nối quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do, cũng như vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, theo quỹ, tiềm năng tăng trưởng chưa phải yếu tố duy nhất quyết định sức hấp dẫn của một thị trường. Khả năng xử lý sai phạm và bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư khi xảy ra tranh chấp cũng có ý nghĩa quan trọng.

“Nhà đầu tư lựa chọn một thị trường không chỉ dựa trên tiềm năng tăng trưởng mà còn dựa trên niềm tin rằng khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng, hệ thống pháp luật sẽ đưa ra kết quả rõ ràng. Một quyết định công bằng và kịp thời trong vụ việc như thế này sẽ gửi đi tín hiệu mạnh mẽ đến tất cả nhà đầu tư đang theo dõi Việt Nam”, ông Brad Landes nhận định.