Quỹ đầu tư liên quan bà Nguyễn Thanh Phượng bán hết cổ phiếu Vietcap

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) đã bán toàn bộ 580.500 cổ phiếu VCI đăng ký, qua đó không còn sở hữu cổ phần tại CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI).

Theo báo cáo kết quả giao dịch, VCAM đã bán 580.500 cổ phiếu VCI theo phương thức khớp lệnh trong thời gian từ ngày 15/9 đến ngày 8/10/2026. Trước đó, tổ chức này đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu trên nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa của cổ phiếu VCI trong thời gian giao dịch, VCAM có thể thu về khoảng 11 tỷ đồng từ thương vụ này.

Diễn biến thị giá cổ phiếu VCI (Ảnh: SSI).

VCAM là tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT Vietcap. Bà Phượng đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại VCAM. Theo báo cáo giao dịch, cá nhân bà Phượng đang nắm giữ 30,8 triệu cổ phiếu VCI, tương ứng 2,67% vốn điều lệ Vietcap. Việc VCAM bán cổ phiếu không làm thay đổi tỉ lệ sở hữu trực tiếp của bà Phượng tại công ty chứng khoán.

Trước đó, một tổ chức khác có liên quan đến bà Phượng là Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery (VCAMDF) cũng đã bán toàn bộ 135.000 cổ phiếu VCI trong thời gian từ ngày 6/5 đến ngày 8/5/2026. Sau các giao dịch này, VCAM và VCAMDF đều không còn nắm giữ cổ phiếu Vietcap.

Ở chiều ngược lại, ông Tô Hải - Thành viên HĐQT Vietcap đã mua thỏa thuận 31,05 triệu cổ phiếu VCI trong giai đoạn từ ngày 4/8 đến ngày 24/8/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Hải nắm giữ tăng từ khoảng 174,3 triệu đơn vị lên hơn 205,3 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu từ 15,13% lên 17,83% vốn điều lệ. Ông Hải tiếp tục là cổ đông lớn nhất tại Vietcap.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động 2.582 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 675 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 29% kế hoạch lợi nhuận cả năm là 2.300 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietcap đạt hơn 39.700 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt 16.600 tỷ đồng, tăng khoảng 600 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá trị hơn 2.400 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong khi đó, danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) có giá trị thị trường hơn 14.000 tỷ đồng, cao hơn giá gốc hơn 2.000 tỷ đồng. Vietcap đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng vào cổ phiếu niêm yết trong danh mục này.

Trong nửa đầu năm, công ty giảm nắm giữ cổ phiếu MBB, bán hết cổ phiếu STB và tăng đầu tư vào MWG. Tại thời điểm cuối tháng 6, khoản đầu tư vào MWG đang tạm lỗ khoảng 12%.