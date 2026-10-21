Quỹ đầu tư Brookland rót vốn vào doanh nghiệp giấy tái chế Miza

Brookland Group & Partners Limited (gọi tắt là “Brookland”), quỹ đầu tư có trụ sở tại Dubai và Singapore, với nhiều năm kinh nghiệm đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết tại châu Á và các thị trường mới nổi, mới đây đã hoàn tất đợt đầu tư đầu tiên vào Công ty Cổ phần Miza (HOSE: MZG), doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất bao bì tái chế tại Việt Nam. Đây là bước đầu của thỏa thuận đầu tư cổ phần có cấu trúc với quy mô lên tới 5 triệu USD.

Đại diện của Quỹ đầu tư Brookland và Công ty Cổ phần Miza (HOSE: MZG) tại buổi lễ ký kết.

Cụ thể, Brookland đã hoàn tất đợt đầu tư đầu tiên theo thỏa thuận. Trong đó, Brookland nhận chuyển nhượng cổ phần từ một cổ đông hiện hữu của Miza và giao dịch không phát sinh việc phát hành cổ phiếu mới. Brookland dự kiến sẽ tăng dần tỷ lệ sở hữu theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào các điều kiện giao dịch đã thỏa thuận. Brookland cũng cho biết sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ giải ngân và có thể mở rộng quy mô đầu tư vượt mức 5 triệu USD ban đầu nhằm tiếp tục đồng hành cùng các kế hoạch tăng trưởng của Miza.

“Ngành sản xuất của Việt Nam, với Miza là một ví dụ tiêu biểu, là một trong những điểm nóng của dòng vốn quốc tế cần đặc biệt quan tâm,” ông John Hall, Đối tác Điều hành của Brookland Group, chia sẻ. “Đây là bước khởi đầu cho một cam kết dài hạn. Kế hoạch của chúng tôi là từng bước gia tăng vị thế đầu tư, đồng hành cùng đội ngũ lãnh đạo của Miza, những người đã có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong việc chuyển đổi nguyên liệu tái chế thành bao bì phục vụ chuỗi cung ứng tại Việt Nam.”

Giao dịch diễn ra chưa đầy một tháng sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí sẽ được bổ sung vào các chỉ số thị trường mới nổi toàn cầu của FTSE theo từng giai đoạn trong năm tới. Trong khi thị trường niêm yết vẫn tập trung nhiều vào nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, các doanh nghiệp sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn đang dần thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế.

Mô hình kinh tế tuần hoàn và chu kỳ tăng trưởng mới

Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), năm 2025, tiêu thụ giấy của Việt Nam tăng 10,8%, ước đạt 7,77 triệu tấn, vượt sản lượng sản xuất trong nước khoảng 6,34 triệu tấn. Cùng lúc, các quy định về bao bì tái chế ngày càng chặt chẽ: trong nước có quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) có hiệu lực từ tháng 5/2026, và tại các thị trường xuất khẩu có Quy định về Bao bì và Chất thải bao bì của Liên minh châu Âu (EU), áp dụng từ tháng 8/2026.

Trong bối cảnh nhà đầu tư quốc tế ngày càng chú trọng đến các tiêu chí ESG khi lựa chọn danh mục, mô hình kinh tế tuần hoàn giúp Miza tạo sự khác biệt trong việc tiếp cận các tổ chức đầu tư nước ngoài.

Thành lập năm 2010, Miza tái chế giấy phế liệu thành các loại giấy bao bì công nghiệp như giấy kraft, testliner, giấy sóng (fluting medium) và giấy duplex, đồng thời sản xuất các thành phẩm như thùng carton sóng và túi giấy kraft. Cơ sở sản xuất chính của công ty đặt tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi vận hành các dây chuyền sản xuất bột giấy tái chế và giấy bao bì. Theo ban lãnh đạo, kế hoạch tăng trưởng năm 2026 của Miza dựa trên sản lượng bổ sung từ máy xeo giấy PM5 mới tại nhà máy này.

"Chúng tôi xem khoản đầu tư của Brookland là sự tín nhiệm dành cho chiến lược phát triển, đội ngũ của Miza và mô hình kinh tế tuần hoàn của Công ty, đồng thời thể hiện sự đồng điệu với định hướng phát triển của Chính phủ Việt Nam nói riêng và xu hướng phát triển bền vững của thế giới nói chung," ông Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Miza, cho biết.

Vào ngày 14/10/2026, Miza đã hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, đồng thời thông qua kế hoạch phát hành thêm với tỷ lệ 10:3 nhằm gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu và củng cố nền tảng tài chính.

Bên cạnh đó, Miza đang trong giai đoạn cuối của quá trình đàm phán phương án chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư tổ chức, với mức giá dự kiến cao hơn thị giá. Một khi hoàn tất, nguồn vốn huy động được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, tối ưu hóa cấu trúc vốn và mở rộng dư địa phát triển. Với những thay đổi trong chiến lược vốn và sự đồng hành của dòng vốn quốc tế, Miza kỳ vọng năm 2026 sẽ tạo ra bước đệm để doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2027.

Brookland Group & Partners Limited

Brookland Group & Partners Limited là quỹ đầu tư tư nhân dài hạn có trụ sở tại Dubai và Singapore. Brookland đã triển khai hơn 12 tỷ USD vốn đầu tư qua nhiều chu kỳ tại 24 khu vực pháp lý, đồng thời đầu tư vốn từ các tổ chức quốc tế vào các doanh nghiệp niêm yết tại châu Á và các thị trường mới nổi thông qua các cấu trúc đầu tư vốn cổ phần và liên kết cổ phần được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp và từng cổ đông.

Miza (HOSE: MZG)

Công ty Cổ phần Miza (tên tiếng Anh: Miza Corporation, HOSE: MZG) là doanh nghiệp Việt Nam chuyên sản xuất giấy bao bì tái chế và các sản phẩm giấy khác. Thành lập năm 2010, công ty tái chế giấy thải thành các loại giấy kraft, testliner, fluting medium và duplex, cùng thùng carton sóng và túi giấy, phục vụ khách hàng trong lĩnh vực sản xuất và thương mại. Miza chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 7/2026.