Quỹ đất đã có, làm sao để Bình Phước hút được dòng vốn đầu tư mới?

Với vị trí trung tâm của khu vực và sở hữu quỹ đất lớn, không gian phát triển đô thị thuận lợi, phường Bình Phước có tiềm năng thu hút các nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế đô thị, kỳ vọng trở thành đô thị trung tâm khu vực phía Tây Bắc tỉnh Đồng Nai.

Hiện tại, phường Bình Phước có diện tích tự nhiên khoảng 86 km2, việc quy hoạch phân khu đã hoàn thành, hướng rõ các khu chức năng như: hành chính, thương mại - dịch vụ, dân cư và hạ tầng kỹ thuật. Các tuyến quốc lộ 14, ĐT741, ĐT753, cầu Mã Đà cùng tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đang được triển khai.

Chủ tịch UBND phường Bình Phước, ông Ngô Hồng Khang phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Bình Phước xác định đất đai không chỉ là tài nguyên mà còn là “nguồn lực”, lợi thế của địa phương. Do đó, để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế địa phương là một trong những mục tiêu quan trọng của Bình Phước. Đây cũng là những vấn đề quan trọng được đặt ra tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp phường Bình Phước năm 2026, diễn ra vào chiều ngày 16/10.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư và gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp phường Bình Phước năm 2026

Nhiều dự án lớn chờ nhà đầu tư

Theo bà Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước, lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng mới là điều kiện ban đầu của địa phương. Yếu tố quyết định sự cạnh tranh của phường nằm ở khả năng chuyển hóa những lợi thế thành giá trị kinh tế thực chất.

Trên cơ sở rà soát quy hoạch và tiềm năng phát triển, địa phương giới thiệu 12 dự án khu đất có tiềm năng thu hút đầu tư để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nghiên cứu tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Bà Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước

"Hạ tầng giao thông chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi thúc đẩy sản xuất, giao thương, quỹ đất chỉ trở thành nguồn lực phát triển khi được khai thác đúng quy hoạch, thu hút đầu tư và tạo ra giá trị lâu dài", bà Hạnh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo phường Bình Phước, có ba nhóm lĩnh vực được Bình Phước đặc biệt quan tâm. Thứ nhất, phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ chất lượng cao, trong đó chú trọng các khu đất định hướng phát triển trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ tổng hợp; không gian cảnh quan hồ Suối Cam và phát triển nhà ở xã hội.

Thứ hai, ở lĩnh vực giáo dục, y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trọng tâm là thu hút đầu tư các cơ sở giáo dục chất lượng cao, trường học liên cấp, cùng các cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, viện dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Và nhóm thứ 3 là công nghiệp logistics, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, trong đó mở rộng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú với quy mô khoảng 200 ha, đón đầu lợi thế giao thông liên vùng để phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và kho bãi logistics.

Bình Phước cũng giới thiệu các dự án, khu đất và trụ sở dôi dư có tiềm năng đầu tư, bao gồm: Khu dân cư - Hồ điều hòa Tân Thiện, quy mô 31.56 ha; Khu đô thị phía Đông Tân Thiện, quy mô 46.10 ha; Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Xuân, quy mô 34.48 ha; Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Xuân, quy mô 34.48 ha; Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Xuân, quy mô 34.48 ha; Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Xuân, quy mô 34.48 ha; Khu dân cư Tiến Hưng 1, quy mô 63.59 ha; Trường phổ thông nhiều cấp kiểu mẫu.

Ngoài ra còn có: Khu đất giáo dục Tân Bình; Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn 4-5 sao, quy mô 4.46 ha; Trung tâm thương mại dịch vụ Tân Phú, quy mô 1.12 ha, Công viên cảnh quan dịch vụ ven hồ Suối Cam (Khu A); Khu nghĩa trang nhân dân Bình Phước, quy mô 20 ha và Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng.

Đối thoại để tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương nhấn mạnh, phường Bình Phước sở hữu nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn vào mạng lưới liên kết giữa TP.HCM, các trung tâm công nghiệp của Đồng Nai và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt trong công nghiệp hỗ trợ, thương mại, dịch vụ và kết nối đầu tư.

Ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

"Đối với Bình Phước, chúng ta cần chuyển từ tư duy kết nối để gặp gỡ sang kết nối để tạo ra giá trị; từ những hoạt động hợp tác riêng lẻ sang hình thành các mối liên kết lâu dài và có tính bổ trợ lẫn nhau", ông Đạt nhấn mạnh.

Ông đề xuất các chương trình kết nối như chương trình “Bình Phước tham gia chuỗi giá trị liên vùng”; chương trình “Bình Phước kết nối – Doanh nghiệp cùng phát triển”; chương trình “Đưa nhà đầu tư đến Bình Phước”...

Liên kết vùng không chỉ là kết nối những con đường, những khu công nghiệp hay những địa giới hành chính. Liên kết vùng trước hết phải là kết nối doanh nghiệp, kết nối thị trường và kết nối chuỗi cung ứng.

ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng ban Công tác kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng ban Công tác kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết, Bình Phước có rất nhiều dư địa phát triển và các chính sách hiện tại có nhiều cởi mở đối với các doanh nghiệp đầu tư.

Ông đề xuất các giải pháp như tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô quốc tế, mời các nhà đầu tư lớn trên thế giới (top 1, top 2) về với Bình Phước và các địa phương khác.

Ông Đặng Quốc Nghi - Chủ tịchHội Doanh nhân trẻ thành phố Đồng Nai

Ông Đặng Quốc Nghi - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh, phường Bình Phước có lợi thế là cửa ngõ, phía Nam trên hành lang kết nối Đông Nam Bộ, tạo điều kiện để nghiên cứu các điểm giao dịch, tập kết và phân phối gần hơn với mạng lưới công nghiệp và thị trường tiêu thụ. Đây là lợi thế cần được cụ thể hóa theo từng nhóm hàng và khách hàng.

Ông đề xuất ba hướng về mặt phát triển kinh doanh. Thứ nhất, phát triển đầu mối thương mại và phân phối liên vùng, kết nối nông sản từ phía Bắc Đồng Nai và Tây Nguyên với nhà máy, hệ thống bán lẻ và doanh nghiệp xuất khẩu; đồng thời tổ chức phân phối hàng hóa, vật tư theo hai chiều để tăng doanh thu và tối ưu kho bãi, vận chuyển.

Thứ hai, xây dựng chuỗi liên kết từ nguồn cung đến đầu ra, kết nối người sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ; phát triển mạng lưới nhà cung cấp địa phương phục vụ sản xuất công nghiệp. Thứ ba, phát triển logistics gắn với nhu cầu hàng hóa thực tế, thông qua gom hàng, lưu kho, giao nhận, ghép chuyến và dùng chung kho để giảm chi phí.

Ông kỳ vọng đến năm 2035, phường Bình Phước sẽ trở thành một đầu mối kinh doanh có uy tín phía Bắc Đồng Nai, nơi doanh nghiệp tìm được nguồn hàng, khách hàng và đối tác để phát triển.

Bà Hoàng Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Thu Hiên

Bà Hoàng Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Thu Hiên, nhấn mạnh sự phối hợp, hợp lực giữa các bên, nhà nước và chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, đồng thời tạo nhiều cơ hội giao thương kết nối cho nhà sản xuất.

Phường Bình Phước sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Phường Bình Phước là địa phương đầu tiên của thành phố Đồng Nai và có khả năng là duy nhất của cả nước tổ chức một hội nghị kêu gọi đầu tư ở cấp phường/xã, trong khi các hoạt động này chủ yếu diễn ra ở cấp tỉnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, ông Ngô Hồng Khang, cho biết, địa phương mong muốn các doanh nghiệp đến đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng xã hội và hạ tầng đô thị.

"Chúng tôi nhận thức rằng niềm tin của nhà đầu tư không chỉ được tạo dựng từ lợi thế về vị trí, về quy hoạch hay là về quỹ đất mà còn là sự minh bạch, tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp, hiệu quả giải quyết công việc của chính quyền. Kết quả tại hội nghị hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở biên bản ghi nhớ hay là bản cam kết hợp tác đầu tư mà là từng bước được cụ thể hóa bằng những hành động và kết quả thiết thực", ông Ngô Hồng Khang nhấn mạnh.

Phường Bình Phước sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân tìm hiểu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương.

Một số hình ảnh tại hội nghị.