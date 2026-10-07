Quy chuẩn mới về trạm sạc xe điện: Bảo đảm tương thích, không bắt buộc chia sẻ

Họp báo thường kỳ do Bộ Công thương tổ chức chiều 7-10. Ảnh: NAM NGUYỄN

Chiều 7-10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công thương, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, cho biết quy chuẩn mới về trụ sạc, trạm sạc xe điện hướng tới bảo đảm an toàn, tính tương thích, minh bạch với người sử dụng và bảo vệ hệ thống điện. Tuy nhiên, quy chuẩn kỹ thuật không đồng nghĩa với buộc các doanh nghiệp phải áp dụng một phương thức kinh doanh trạm sạc giống nhau.

Theo ông Phạm Văn Quân, cần phân biệt giữa yêu cầu kỹ thuật và phương thức kinh doanh. Quy chuẩn đặt ra yêu cầu kỹ thuật để hình thành hệ thống sạc có tính thống nhất. Còn phương thức kinh doanh của nhà đầu tư và việc chia sẻ trạm sạc là vấn đề giữa nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Hệ thống trạm sạc và tủ pin xe điện được lắp đặt dọc lề đường Lê Lai, phường Bến Thành (TPHCM). ẢNH: HOÀNG HÙNG

Về vấn đề trạm sạc trong chung cư, tầng hầm và bãi xe trong nhà, theo ông Phạm Văn Quân, trong quá trình xây dựng quy chuẩn, Bộ Công thương đã phối hợp với các bộ, ngành để phân định trách nhiệm quản lý. Theo đó, quy chuẩn tập trung vào trụ sạc - là bộ phận cấu thành của trạm sạc. Các trụ sạc vẫn phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Trong khi đó, trạm sạc đặt trong công trình còn liên quan đến pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Ông Phạm Văn Quân cho biết, Bộ Công thương đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan để làm rõ trách nhiệm quản lý đối với trạm sạc trong công trình xây dựng.

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 61/2026/TT-BCT, kèm theo QCVN 32:2026/BCT về trụ sạc, trạm sạc xe điện. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2027. Quy chuẩn này được xây dựng với 5 mục tiêu gồm: an toàn, tính tương thích, minh bạch cho người sử dụng, bảo vệ hệ thống điện và hướng tới hệ thống sạc thông minh. Về tính tương thích, QCVN 32:2026/BCT quy định trạm sạc phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện có cổng sạc tương thích với loại đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật mà trạm hỗ trợ. Quy chuẩn cũng yêu cầu chức năng điều khiển không được làm mất khả năng tương thích đã công bố khi các điều kiện kỹ thuật, xác thực và an toàn không thay đổi.