Quy chuẩn mới buộc trạm sạc xe điện phải có khả năng dùng chung

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 61 năm 2026 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT).

Theo đó, trạm sạc phải bảo đảm khả năng dùng chung cho các phương tiện có cổng sạc tương thích với đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật mà trạm hỗ trợ. Công nghệ, giao thức, phần cứng và phần mềm sử dụng tại trạm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đồng thời không làm mất tác dụng của các chức năng bảo vệ an toàn.

Trạm sạc phải bảo đảm khả năng dùng chung cho các phương tiện có cổng sạc tương thích với đầu nối (Trong ảnh: Trạm sạc xe điện VinFast).

Đối với dịch vụ sạc có thu tiền, người sử dụng phải được cung cấp thông tin về điện năng, thời gian sạc, giá điện hoặc phương pháp tính giá và tổng số tiền phải thanh toán. Dữ liệu giao dịch phải bảo đảm toàn vẹn, chống sửa đổi, xóa trái phép và có khả năng truy xuất.

Hệ thống đo đếm điện năng phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, cấp chính xác, kiểm định, kiểm soát đo lường và trao đổi dữ liệu theo quy định. Việc ghi nhận công suất cực đại, truyền dữ liệu cho đơn vị điện lực thực hiện theo yêu cầu của hệ thống điện và thỏa thuận đấu nối.

Quy chuẩn áp dụng với trạm sạc tại khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và các khu vực tương tự, phục vụ ô tô thuần điện, ô tô hybrid nạp điện ngoài và các phương tiện đường bộ chạy điện tương tự.

Các trạm chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ, không cung cấp dịch vụ sạc thương mại; thiết bị sạc không dây, bộ sạc trên xe và một số thiết bị phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu, trưng bày, đào tạo trong phạm vi nội bộ không thuộc phạm vi áp dụng.

Trạm sạc phải bảo đảm an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, công trình trong suốt quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì.

Đồng thời, trạm phải có giải pháp phát hiện, cảnh báo, cô lập và xử lý sự cố như cháy, chạm đất, va chạm, ngập nước, quá nhiệt hoặc hư hỏng cách điện.

Các trụ sạc đã được lắp đặt hợp pháp trước ngày quy chuẩn có hiệu lực được tiếp tục sử dụng, nhưng chủ sở hữu và đơn vị vận hành phải duy trì an toàn, kiểm tra, bảo trì và khắc phục khiếm khuyết.