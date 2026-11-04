Quy chuẩn công trình công nghiệp: Đề nghị bổ sung yêu cầu chống ngập, xử lý nước thải

Đồng bộ hạ tầng, tăng khả năng chống ngập

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản góp ý hồ sơ dự thảo QCVN 05:202x/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình công nghiệp, theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 16644/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 19/10/2026.

Quy chuẩn công trình công nghiệp hướng tới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nâng cao khả năng chống ngập và kiểm soát nước thải ngay từ khâu thiết kế.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Cục đề nghị rà soát, bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, an toàn công trình và phù hợp với các quy chuẩn hiện hành.

Đối với nội dung quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng, Cục đề nghị rà soát các yêu cầu về kỹ thuật, không gian quy hoạch và tổ chức các khu chức năng chính trong công trình công nghiệp.

Đáng chú ý, tại mục 2.2.1, Cục kiến nghị bổ sung yêu cầu kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu đất; xác định rõ nhu cầu cấp nước, lưu lượng thoát nước và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng khu vực, phù hợp với quy mô, công suất và dây chuyền sản xuất.

Về cao độ san nền, dự thảo cần quy định rõ yêu cầu phù hợp với quy hoạch được duyệt, cao độ đấu nối và điều kiện thoát nước khu vực. Đồng thời, phải có giải pháp chống ngập, không làm cản trở dòng chảy hoặc gia tăng nguy cơ ngập úng đối với các khu vực lân cận.

Đối với kết cấu, nền móng, Cục đề nghị rà soát, bổ sung quy định đối với công trình công nghiệp xây dựng ngầm.

Trong nhóm hệ thống kỹ thuật công trình, cần bổ sung quy định về chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật thông minh và sử dụng năng lượng tiết kiệm. Các yêu cầu về thông gió cũng cần được làm rõ căn cứ áp dụng theo quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn tương ứng.

Ngoài ra, dự thảo cần bổ sung QCVN 07-1:2023/BXD và QCVN 07-2:2023/BXD vào danh mục tài liệu viện dẫn, do đây là những quy chuẩn được sử dụng làm cơ sở biên soạn các nội dung liên quan đến cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.

Bảo đảm an toàn cấp nước, kiểm soát nước thải công nghiệp

Đối với hệ thống cấp nước, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đề nghị rà soát, thống nhất các quy định về vị trí và khoảng cách giữa đường ống cấp nước sinh hoạt với đường ống thoát nước.

Cụ thể, mục 2.5.1.6 quy định đường ống cấp nước đặt cách mực nước thải cao nhất tối thiểu 300mm, trong khi mục 2.5.2.16 yêu cầu đường ống thoát nước đặt dưới đường ống cấp nước sinh hoạt và tuân thủ QCVN 01:2026/BXD.

Do đó, cần làm rõ khoảng cách an toàn giữa các đường ống, biện pháp bảo vệ tại vị trí giao cắt và trường hợp đi qua cống, rãnh, hố ga, nhằm ngăn ngừa nguy cơ nước thải xâm nhập hệ thống cấp nước sinh hoạt.

Đối với thoát nước và xử lý nước thải, Cục đề nghị phân biệt rõ hai trường hợp: Đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung và xử lý tại chỗ trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Theo đó, nước thải đấu nối phải đáp ứng yêu cầu tiếp nhận của hệ thống; trường hợp xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận, nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng.

Cùng với đó, cần bổ sung căn cứ xác định vị trí, cao độ đấu nối dựa trên mực nước tính toán và khả năng tiếp nhận của hệ thống thoát nước bên ngoài; có giải pháp ngăn nước chảy ngược vào công trình khi hệ thống khu vực quá tải.

Về bố trí giếng kiểm tra, Cục đề nghị nghiên cứu quy định vị trí tại điểm đấu nối thuận tiện cho kiểm tra, lấy mẫu và quản lý vận hành, phù hợp điều kiện sử dụng đất, thay vì bắt buộc bố trí ngoài khuôn viên trong mọi trường hợp.

Đáng chú ý, đối với bùn thải, Cục lưu ý việc đáp ứng ngưỡng chất thải nguy hại theo QCVN 07:2025/BTNMT chưa đủ cơ sở xác định bùn thải phù hợp để làm phân bón. Vì vậy, cần quy định rõ việc phân định, quản lý bùn thải theo tính chất; chỉ được sử dụng làm phân bón khi đáp ứng các yêu cầu pháp luật tương ứng.

Ngoài các nội dung chuyên môn, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đề nghị rà soát tên mục, thuật ngữ và cách diễn đạt trong toàn bộ dự thảo, bảo đảm thống nhất, chính xác, dễ hiểu và phù hợp với yêu cầu của văn bản quy phạm pháp luật.