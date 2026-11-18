Lực lượng chức năng triển khai chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Ảnh minh họa

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Theo Quy chế, Văn phòng Thường trực hoạt động thường xuyên theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Trưởng ban).

Lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên Văn phòng Thường trực được các bộ, ngành, cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo quốc gia) cử biệt phái, làm việc theo chế độ chuyên trách theo yêu cầu của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực.

Văn phòng Thường trực có con dấu riêng, là đơn vị dự toán cấp 3; trụ sở làm việc đặt tại Cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực

Văn phòng Thường trực có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Ban Chỉ đạo quốc gia và Trưởng ban tổ chức các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo quốc gia, chỉ đạo, điều phối công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cụ thể, Văn phòng Thường trực tham mưu, tổng hợp, giúp Ban Chỉ đạo quốc gia và Trưởng ban:

- Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch, chuyên đề, các chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức triển khai và đôn đốc thực hiện.

- Điều hành công tác phối hợp giữa bộ, ngành, địa phương, cơ quan, lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức gây dư luận xấu, việc xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan.

- Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức; kiểm tra tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

- Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, chuyên đề, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Văn phòng Thường trực còn có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng trong việc: Tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch, chuyên đề, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; báo cáo tình hình và kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và thực hiện chế độ thông tin báo cáo, công tác thi đua khen thưởng, công tác tuyên truyền của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Ngoài ra, Văn phòng Thường trực còn có nhiệm vụ tổng hợp tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng; đánh giá, nhận diện hiện tượng, vấn đề nổi cộm, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật; xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp hội nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; rà soát tổng hợp khó khăn vướng mắc trong thực thi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng, báo cáo Trưởng ban xem xét, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền...

Tổ chức của Văn phòng Thường trực

Tổ chức của Văn phòng Thường trực gồm có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên và nhân viên.

Trong đó, Chánh Văn phòng là 01 đồng chí lãnh đạo cấp Cục, do Trưởng ban quyết định.

Các Phó Chánh Văn phòng làm việc theo chế độ biệt phái chuyên trách, là lãnh đạo cấp Cục thuộc các cơ quan, đơn vị: Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I), Văn phòng Chính phủ; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hoặc Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu hoặc Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; Cục Hải quan, Bộ Tài chính; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Các trường hợp khác với quy định ở trên, bộ, cơ quan cử công chức, sĩ quan biệt phái chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thường trực báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.

Chuyên viên, nhân viên của Văn phòng Thường trực làm việc theo chế độ biệt phái chuyên trách, là sĩ quan, công chức, viên chức, nhân viên của các bộ, ngành tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia cử theo yêu cầu của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực.