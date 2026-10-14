Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không và Tạo thuận lợi hàng không

Khâu kiểm tra an ninh bắt buộc với khách đi máy bay.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không và Tạo thuận lợi hàng không, vừa ký Quyết định số 152/QĐ-UBQGANHK&TTLHK ngày 7/10/2026 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 13/QĐ-UBANHK ngày 30/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Bảo đảm chỉ đạo thống nhất, tăng cường phối hợp liên ngành

Quy chế quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên; trách nhiệm của Cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực Ủy ban.

Đối tượng áp dụng gồm các thành viên Ủy ban; Bộ Công an với vai trò Cơ quan Thường trực; Cục Quản lý xuất nhập cảnh là Văn phòng Thường trực; cùng các bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh, Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh hàng không và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

Theo Quy chế, Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc phối hợp liên ngành, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là kết hợp hài hòa giữa bảo đảm an ninh hàng không quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội với tạo thuận lợi cho hoạt động hàng không, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Việc triển khai các nhiệm vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Phân định rõ trách nhiệm của từng thành viên và cơ quan giúp việc

Về cơ cấu tổ chức, Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Thường trực là Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

Các Phó Chủ tịch gồm: Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an; đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Xây dựng.

Các Ủy viên là lãnh đạo cấp thứ trưởng của các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Tài chính, Ngoại giao, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.

Quy chế quy định rõ trách nhiệm của từng chức danh, cơ quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ; triệu tập, chủ trì các phiên họp và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Bộ Công an, với vai trò Cơ quan Thường trực, có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo, điều hành và phối hợp hoạt động liên ngành; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh hàng không.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh là Văn phòng Thường trực, thực hiện nhiệm vụ giúp việc trực tiếp cho Cơ quan Thường trực; tổng hợp, chuẩn bị nội dung và bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Ủy ban.

Việc phân định cụ thể trách nhiệm của các thành viên và cơ quan giúp việc nhằm tăng cường tính chủ động, nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thống nhất, kịp thời.

Tăng cường đánh giá rủi ro, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an ninh hàng không

Theo Quy chế, Ủy ban họp định kỳ 6 tháng một lần để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và xác định phương hướng công tác trong thời gian tiếp theo. Trường hợp cấp bách hoặc phát sinh tình huống đột xuất, Chủ tịch Ủy ban quyết định triệu tập cuộc họp bất thường.

Đáng chú ý, Quy chế dành Chương IV quy định về công tác đánh giá rủi ro an ninh hàng không. Việc quản lý rủi ro được thực hiện trên cơ sở pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Cơ quan Thường trực chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, phân tích thông tin từ các bộ, ngành, địa phương để xây dựng Báo cáo đánh giá rủi ro an ninh hàng không quốc gia, trình Chủ tịch Ủy ban xem xét, chỉ đạo.

Cùng với đó, hệ thống bảo đảm an ninh hàng không phải thường xuyên được rà soát, hoàn thiện, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Kinh phí hoạt động của Ủy ban và Văn phòng Thường trực do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Công an theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.