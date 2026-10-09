Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quốc gia về An ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không

Quy chế này quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không (Ủy ban); nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên, Cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực; chương trình công tác, chế độ làm việc, nguyên tắc xử lý công việc, chế độ họp, chế độ thông tin, báo cáo, mối quan hệ công tác, diễn tập, sơ kết, tổng kết; công tác đánh giá rủi ro an ninh hàng không; điều kiện bảo đảm hoạt động và tổ chức thực hiện.

Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban

Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc phối hợp liên ngành, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban.

Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình và nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban phân công.

Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các quy định có liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.

Đồng thời, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; giữa yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội với phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Các vấn đề liên ngành được xem xét, giải quyết trên cơ sở trao đổi, thống nhất giữa các cơ quan có liên quan; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì Cơ quan Thường trực tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền.

Thành viên của Ủy ban

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Ủy ban.

Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Phó Chủ tịch Thường trực); Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Các Ủy viên của Ủy ban gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực

Cơ quan Thường trực của Ủy ban có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án về bảo đảm an ninh hàng không, tạo thuận lợi hàng không; chủ trì tham mưu, tổ chức triển khai Chương trình quốc gia về đơn giản hóa thủ tục hàng không; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực theo quy định; tham mưu ứng phó các tình huống khẩn nguy về an ninh hàng không theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tham mưu, giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo, điều phối hoạt động của Ủy ban; tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ của Ủy ban.

Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ủy ban và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban; tham mưu, điều phối giải quyết các vấn đề liên ngành thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban và các Phó Chủ tịch Ủy ban.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban và các Phó Chủ tịch Ủy ban; kịp thời tổng hợp tình hình, tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh.

Chủ trì tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban; tham mưu tổ chức các cuộc diễn tập, kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Thường trực

Văn phòng Thường trực là bộ phận giúp việc của Cơ quan Thường trực; thực hiện công tác tổng hợp, chuẩn bị nội dung và bảo đảm phục vụ hoạt động của Ủy ban; chuển bị chương trình, nội dung, tài liệu, dự thảo kết luận và các điều kiện cần thiết phục vụ các phiên họp, hội nghị, cuộc họp, đoàn công tác, hội thảo và các hoạt động khác của Ủy ban; thông báo, theo dõi việc thực hiện kết luận của Chủ tịch hoặc người chủ trì cuộc họp.

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban; chuẩn bị báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất và các tài liệu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban.

Giúp Cơ quan Thường trực theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; tổng hợp kết quả diễn tập, sơ kết, tổng kết và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ủy ban; tham mưu Cơ quan Thường trực báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực xem xét, chỉ đạo.

Tiếp nhận, quản lý, tổng hợp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động của Ủy ban; giúp Cơ quan Thường trực tổng hợp thông tin phục vụ công tác đánh giá rủi ro, trao đổi thông tin và bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định...

Mối quan hệ công tác giữa Ủy ban với bộ, ngành, địa phương; Ban Chỉ đạo PCKB các địa phương có cảng hàng không, Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp cảng hàng không do Nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam chủ trì công tác bảo đảm an ninh hàng không

Quyết định quy định rõ mối quan hệ công tác giữa Ủy ban với bộ, ngành, địa phương; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố (PCKB) các địa phương có cảng hàng không, Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp cảng hàng không do Nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam chủ trì công tác bảo đảm an ninh hàng không như sau:

Ủy ban có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án về bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không theo quy định của pháp luật.

Ủy ban giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban chỉ đạo PCKB các địa phương (trong phạm vi công tác bảo đảm an ninh hàng không), Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp cảng hàng không do Nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam chủ trì công tác bảo đảm an ninh hàng không thực hiện nhiệm vụ phối hợp bảo đảm an ninh hàng không, đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Trong trường hợp hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng là hành vi khủng bố vượt quá thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia; đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia triển khai các biện pháp ứng phó thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia trong quá trình xử lý vụ việc.

Khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng vượt quá khả năng xử lý của Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp cảng hàng không do Nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam chủ trì, Trưởng Ban Chỉ huy khẩn nguy có trách nhiệm đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh nơi xảy ra vụ việc. Ban Chỉ đạo PCKB cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện của địa phương tham gia xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố và các quy định của pháp luật có liên quan; Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia chỉ đạo, điều phối việc xử lý tình huống theo quy định.

Ban chỉ đạo PCKB các địa phương chịu sự chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó khẩn nguy hàng không, đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Cơ quan Thường trực giúp Chủ tịch Ủy ban tham mưu, tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban trong thực hiện chức năng của Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia.