Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3121/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Học bổng Quốc gia. Quyết định gồm 3 Điều, có hiệu lực từ ngày 27/10/2026 và ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Học bổng Quốc gia.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Quỹ Học bổng Quốc gia

1. Việc tổ chức và hoạt động của Quỹ tuân thủ mục tiêu, nguyên tắc quy định tại Nghị định số 317/2026/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Bảo đảm phân định rõ chức năng quản trị, giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ; chức năng điều hành thường xuyên của Giám đốc Quỹ và Ban Điều hành Quỹ; chức năng tư vấn, thẩm định, đánh giá chuyên môn độc lập của Hội đồng chuyên gia.

3. Không làm phát sinh cấp trung gian, điều kiện, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục hoặc kéo dài thời hạn giải quyết ngoài quy định của Nghị định số 317/2026/NĐ-CP, pháp luật có liên quan và thủ tục hành chính đã được công bố.

4. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm kiểm soát xung đột lợi ích, quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu cá nhân và khả năng truy vết quá trình xử lý công việc.

Xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch hoạt động của Quỹ Học bổng Quốc gia

1. Giám đốc Quỹ tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động 05 năm, kế hoạch hoạt động hằng năm, danh mục chương trình học bổng, kế hoạch tài chính hằng năm và phương án sử dụng nguồn lực của Quỹ theo Nghị định số 317/2026/NĐ-CP, quy định về quản lý tài chính của Quỹ Học bổng Quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Kế hoạch hoạt động hằng năm xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện; bao gồm các nhóm hoạt động chủ yếu sau:

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá các chương trình học bổng; trong phạm vi chương trình đã được phê duyệt, chủ trì hoặc phối hợp tổ chức phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nối và theo dõi sự phát triển của người học có thành tích nổi bật hoặc tiềm năng phát triển trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Hoạt động phát hiện, tạo nguồn được thực hiện trên cơ sở tiêu chí của từng chương trình, kết quả đánh giá từ công cụ phát hiện tài năng, năng khiếu do cơ quan có thẩm quyền ban hành và các nguồn thông tin, dữ liệu hợp pháp khác; kết quả phát hiện, tạo nguồn là căn cứ tham khảo, không thay thế việc xét cấp học bổng theo tiêu chí, thang điểm và phương thức đã được phê duyệt;

b) Vận động, huy động, tiếp nhận và phát triển nguồn lực; xây dựng, duy trì quan hệ với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà tài trợ và đối tác; tổ chức hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, phát triển đối tác và vận động nguồn lực cho các chương trình học bổng;

c) Truyền thông, giới thiệu về Quỹ và chương trình học bổng; phổ biến cơ hội học bổng, kết quả và tác động của hoạt động Quỹ; tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn và hoạt động kết nối; sơ kết, tổng kết, tuyên dương người được cấp học bổng có thành tích tiêu biểu; ghi nhận, tri ân, tôn vinh tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ và đối tác có đóng góp cho Quỹ theo quy định;

d) Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; thống kê, theo dõi, đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của Quỹ; khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng, duy trì và phát triển mạng lưới người học được cấp học bổng, cựu người học được cấp học bổng và cộng đồng đồng hành với Quỹ; tổ chức hoạt động kết nối, cố vấn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ học tập, nghiên cứu, nghề nghiệp và khuyến khích tham gia, đóng góp tự nguyện cho hoạt động của Quỹ;

e) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ đối với cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, cơ quan, tổ chức và đầu mối phối hợp trong phạm vi cần thiết để triển khai chương trình học bổng và hoạt động của Quỹ; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền và tổng hợp vấn đề phát sinh để hoàn thiện việc tổ chức thực hiện;

g) Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao hoặc thuộc thẩm quyền của Quỹ theo Nghị định số 317/2026/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

3. Chiến lược, kế hoạch hoạt động của Quỹ xác định mục tiêu và bộ chỉ tiêu hoạt động, làm cơ sở tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá; trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu về số lượng, cơ cấu học bổng; nguồn lực huy động, tiếp nhận; tiến độ, tỷ lệ giải ngân; thời gian xử lý hồ sơ; kết quả theo dõi, hậu kiểm.

4. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ từng năm và khả năng nguồn lực, Giám đốc Quỹ lựa chọn, xác định quy mô, hình thức và tiến độ thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này trong kế hoạch hoạt động hằng năm.

5. Giám đốc Quỹ trình Hội đồng quản lý Quỹ cho ý kiến đối với chiến lược, kế hoạch hoạt động 05 năm, kế hoạch hoạt động hằng năm, kế hoạch tài chính hằng năm, danh mục chương trình học bổng và phương án sử dụng nguồn lực theo nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

6. Căn cứ nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giám đốc Quỹ giao nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm cho từng bộ phận, cá nhân; được điều chỉnh phân công, tiến độ và tổ chức thực hiện trong phạm vi nội dung đã được phê duyệt. Trường hợp làm thay đổi mục tiêu, quy mô, nguồn lực hoặc nội dung thuộc quyết định của cấp có thẩm quyền thì trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

TOÀN VĂN: Quyết định số 3121/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Học bổng Quốc gia