Quy chế tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng

Ảnh minh họa.

Quy chế được ban hành trên cơ sở Điều lệ Đảng, các chủ trương, quy định về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu và các quy định pháp luật có liên quan. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức đảng; cá nhân có thiết bị, mạng máy tính kết nối, sử dụng hệ thống mạng máy tính của Đảng; các tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ, quản lý, giám sát, vận hành và khai thác hệ thống.

Quy chế gồm 5 chương, 16 điều, quy định toàn diện về tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng. Trong đó, xác định hệ thống mạng máy tính của Đảng gồm hai phân hệ: Mạng thông tin diện rộng của Đảng và Mạng Internet phục vụ các cơ quan, tổ chức đảng. Việc tổ chức, kết nối và vận hành các phân hệ mạng phải tuân thủ Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an ninh mạng, an ninh dữ liệu; bảo đảm việc trao đổi dữ liệu giữa các phân hệ được thực hiện thông qua giải pháp chuyển tiếp an toàn, có kiểm soát và giám sát theo quy định.

Một nội dung quan trọng của Quy chế là xác định rõ trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống mạng máy tính của Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan trực tiếp quản lý Mạng thông tin diện rộng của Đảng, đồng thời quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu của cơ quan đảng, Trung tâm điều hành mạng và giám sát an ninh mạng. Quy chế cũng quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan trong bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, cung cấp dịch vụ dùng chung, triển khai giải pháp bảo mật, giám sát an ninh mạng và xử lý sự cố.

Đối với việc kết nối, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, Quy chế quy định việc gửi, nhận văn bản, dữ liệu có độ mật “Mật”, “Tối mật” thông qua Nền tảng kết nối, liên thông mạng mật do Văn phòng Trung ương Đảng quản lý, vận hành. Các hệ thống thông tin kết nối vào nền tảng phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cấp độ an ninh mạng, bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu, xác thực, phân quyền truy cập và mã hóa đường truyền bằng giải pháp mật mã cơ yếu theo quy định.

Quy chế đồng thời đặt ra các yêu cầu đối với việc quản lý, sử dụng nền tảng số, ứng dụng số và dữ liệu số. Các hệ thống phải được kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, xác định cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn trước khi đưa vào vận hành. Việc nghiên cứu, phát triển, cung cấp và sử dụng các nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan, tổ chức đảng cũng phải bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước.

Về bảo vệ hệ thống, Quy chế nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời và xử lý hiệu quả các nguy cơ, sự cố an ninh mạng, an ninh dữ liệu; thực hiện giám sát tập trung, liên tục 24/7; thường xuyên cập nhật bản vá bảo mật, kiểm tra hệ thống, sao lưu và khôi phục dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức đảng có trách nhiệm xây dựng quy trình xử lý sự cố, phân công rõ đầu mối phối hợp, tổ chức diễn tập ứng phó các tình huống tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu và các nguy cơ mất an toàn khác. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải sử dụng tài khoản, thiết bị đúng thẩm quyền, bảo vệ thông tin được giao và kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu mất an ninh mạng.

Về tổ chức thực hiện, Quy chế đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm ban hành quy trình nội bộ, bố trí nguồn lực, tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính an toàn và phối hợp ứng cứu sự cố. Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế, tổng hợp tình hình và đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định.

Quy chế số 03-QC/TW có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế số 07-QC/TW ngày 31/10/2025 của Ban Bí thư về tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng.

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