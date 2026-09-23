Quy chế quản lý rủi ro hoạt động đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Lao động trong dây chuyền sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn GFT Unique Việt Nam (xã Nam Thanh Miện, Hải Phòng). (Ảnh: NGUYỄN NGUYÊN)

Theo đó, Quy chế này quy định về công tác quản lý rủi ro hoạt động đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là hoạt động đầu tư từ quỹ).

Quy chế áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đầu tư từ quỹ và quản lý rủi ro hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Quy chế ban hành với 3 mục tiêu: (1) Thiết lập khung quản lý rủi ro hoạt động đầu tư từ quỹ; (2) Nhận diện, đo lường, phòng ngừa, giám sát và kiểm soát rủi ro phát sinh trong quá trình đầu tư; (3) Bảo đảm an toàn, khả năng thanh toán dài hạn kịp thời và hiệu quả đầu tư của các quỹ.

Quy chế cũng nêu 4 nguyên tắc quản lý rủi ro cụ thể.

Thứ nhất, công tác quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư từ quỹ được thực hiện một cách chủ động, toàn diện, thường xuyên và có hệ thống.

Thứ hai, việc quản lý rủi ro phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, tách biệt giữa khâu ra quyết định đầu tư, khâu kiểm soát và khâu kiểm toán nội bộ.

Thứ ba, tuân thủ quy định của pháp luật và danh mục đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ tư, ưu tiên mục tiêu an toàn, khả năng thanh khoản, sau đó mới xem xét hiệu quả sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.

Quy chế cũng quy định về phân loại, nhận diện, đo lường, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động đầu tư từ quỹ cũng như kiểm tra, giám sát, quy trình xử lý khi phát sinh rủi ro.