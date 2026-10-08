Quy chế xác định rõ trách nhiệm quản lý dữ liệu tại nguồn, ưu tiên kết nối và tái sử dụng dữ liệu đã có, hạn chế thu thập trùng lặp; đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu trong quá trình khai thác, sử dụng.

Quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số tỉnh Gia Lai. Ảnh minh họa: Vũ Hà- TTXVN

Quy chế điều chỉnh việc thu thập, tạo lập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ, phân tích, khai thác, tái sử dụng và bảo vệ dữ liệu số thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, phục vụ quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp dịch vụ công và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Một trong những nguyên tắc quan trọng là dữ liệu được quản lý tại nguồn; cơ quan được giao quản lý dữ liệu chịu trách nhiệm về tính chính xác, cập nhật, khả năng kiểm chứng và cung cấp dữ liệu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị ưu tiên sử dụng dữ liệu từ nguồn chính thức, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống dùng chung; không tạo lập lại, thu thập lại hoặc sao chép dữ liệu trùng lặp không cần thiết.

Đối với dữ liệu đặc thù của địa phương, chỉ tổ chức tạo lập khi thông tin thực sự cần thiết cho nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh mà nguồn hiện có chưa đáp ứng về nội dung, mức độ chi tiết hoặc thời điểm cập nhật. Trường hợp dữ liệu đã được cơ quan có thẩm quyền cung cấp, kết nối hoặc chia sẻ và đáp ứng yêu cầu sử dụng thì không tạo lập lại.

Quy chế cũng yêu cầu ưu tiên khai thác hồ sơ, quyết định, báo cáo và dữ liệu hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; số hóa, chuẩn hóa tài liệu hiện có trước khi tổ chức thu thập mới. Dữ liệu sau khi tạo lập phải được cập nhật, kiểm tra, xử lý sai lệch và bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, không hình thành các kho dữ liệu biệt lập.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của Trung ương, bộ, ngành được ưu tiên thực hiện qua các nền tảng, phương thức và dịch vụ dùng chung; không tổ chức kết nối trùng lặp khi đã có hệ thống trung gian hoặc dịch vụ dùng chung đáp ứng yêu cầu.

Đáng chú ý, trong giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền phải khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được công bố, kết nối, chia sẻ và đủ điều kiện sử dụng; không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại dữ liệu đã có, trừ những trường hợp pháp luật quy định phải cung cấp để cập nhật, xác minh, thẩm tra hoặc bảo đảm chất lượng dữ liệu.

Dữ liệu còn được ưu tiên tái sử dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành, lập và theo dõi kế hoạch, kiểm tra nhiệm vụ, đánh giá kết quả, phân tích, dự báo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Khi dữ liệu được sử dụng làm căn cứ báo cáo, tham mưu hoặc ra quyết định, cơ quan khai thác phải xác định được nguồn, thời điểm khai thác và phiên bản hoặc mốc dữ liệu; trường hợp có sai lệch phải phối hợp với cơ quan quản lý dữ liệu xác minh trước khi sử dụng.

Quy chế quy định quyền truy cập dữ liệu được cấp theo chức năng, nhiệm vụ, mục đích sử dụng và phạm vi cần thiết. Hoạt động truy cập, khai thác, chia sẻ phải được xác thực, phân quyền và ghi nhật ký; không sử dụng chung tài khoản cá nhân. Khi phát hiện khai thác vượt phạm vi được cấp quyền hoặc không đúng mục đích, quyền truy cập phải được điều chỉnh, tạm khóa hoặc thu hồi theo quy định.

Đối với dữ liệu mở, các cơ quan quản lý dữ liệu chủ động rà soát những dữ liệu có thể công bố; việc công bố phải bảo đảm các yêu cầu về bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh, an toàn và pháp luật chuyên ngành.

Các hệ thống, cơ sở dữ liệu, nền tảng và hoạt động xử lý dữ liệu phải tuân thủ quy định về an ninh mạng, an toàn thông tin, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước. Trường hợp thuê dịch vụ, sử dụng hạ tầng số, điện toán đám mây hoặc kết nối hệ thống bên ngoài phải xác định rõ phạm vi xử lý, nơi lưu trữ, quyền truy cập, trách nhiệm bảo vệ, sao lưu, phục hồi và bàn giao dữ liệu.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, quản lý hạ tầng số, nền tảng kỹ thuật dùng chung và Kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh khai thác, tái sử dụng dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.