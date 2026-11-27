Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 27/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Kiểm toán nhà nước (KTNN) và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long; ký Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan trong giai đoạn mới; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”.

Dự Hội nghị, về phía tỉnh Tây Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh; Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường phát biểu.

Về phía tỉnh Đồng Tháp có các đồng chí: Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Chuẩn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Về phía tỉnh Vĩnh Long có các đồng chí: Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư tỉnh ủy; Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thúy Kiều - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Đặng Vĩnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Phúc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía KTNN, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; Bùi Quốc Dũng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Trần Minh Khương - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Trương Đức Thành và thủ trưởng các đơn vị thuộc KTNN.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu.

Tham dự Hội nghị còn các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Sở ban ngành các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo các Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành các địa phương; các đồng chí được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Lê Thị Thúy Kiều phát biểu.

Phối hợp hiệu quả, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực

Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, thời gian qua, KTNN và các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long đã quan tâm triển khai thực hiện các quy chế phối hợp công tác một cách nền nếp, thực chất và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác phối hợp đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực: từ xây dựng kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán, trao đổi và cung cấp thông tin, tài liệu đến theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Các địa phương đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời chủ động tiếp thu, giải trình, khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua các đợt kiểm toán.

Đáng chú ý, kết quả kiểm toán đã trở thành một nguồn thông tin quan trọng phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND, hỗ trợ UBND trong quản lý, điều hành ngân sách, tài chính công, tài sản công, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị kế thừa đối với các kiến nghị kiểm toán liên quan đến những cơ quan đã hợp nhất hoặc sáp nhập, giải quyết hòa vốn đang đặt ra những vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới.

“Chúng ta thống nhất quy chế phối hợp theo nguyên tắc thiết thực và bảo đảm cơ chế làm việc thường xuyên và hiệu quả. Quy chế không dừng lại ở việc trao đổi văn bản hay phối hợp khi có cuộc kiểm toán mà cần chủ động chia sẻ thông tin giữa các bên, trao đổi kịp thời, thẳng thắn, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn” - ông Ngô Chí Cường bày tỏ.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trương Đức Thành - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX - cho biết: Thực hiện các Quy chế phối hợp công tác đã ký kết, KTNN và các địa phương đã từng bước tăng cường nội dung và hiệu quả phối hợp. Kết quả phối hợp góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán của KTNN và công tác giám sát, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công tại các địa phương.

Hằng năm, KTNN khu vực IX phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh từ khâu khảo sát, thu thập thông tin, lập Kế hoạch kiểm toán (KHKT). Việc KTNN trao đổi ý kiến với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh và cơ quan thanh tra tỉnh về dự kiến đầu mối kiểm toán ngay từ khâu xây dựng KHKT đã góp phần hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tại địa phương. KTNN còn xem xét, thực hiện các nội dung kiểm toán theo đề xuất của Thường trực HĐND, UBND các tỉnh nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý, điều hành và giám sát ngân sách địa phương.

Về phối hợp trong thực hiện kiểm toán và giải trình, hoàn thiện kết quả: Trong quá trình thực hiện kiểm toán, lãnh đạo các tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan đầu mối và các đơn vị được kiểm toán tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp hồ sơ tài liệu đầy đủ và thực hiện trách nhiệm giải trình kịp thời. Trước khi thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán, KTNN gửi dự thảo để lấy ý kiến địa phương, đồng thời phối hợp tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán với sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành và đơn vị có liên quan. Tại Hội nghị, các ý kiến giải trình của địa phương được KTNN nghiên cứu, xem xét, tiếp thu nhằm bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý giữa quy định của pháp luật với thực tiễn quản lý, điều hành ngân sách, giúp các kết luận, kiến nghị kiểm toán chặt chẽ, chính xác và khả thi.

Quang cảnh Hội nghị.

Về phối hợp trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán: Các Báo cáo kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán và Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán đều được gửi kịp thời đến Thường trực HĐND, UBND các tỉnh; trên cơ sở đó, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Hằng năm, KTNN tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, phối hợp với các tỉnh tháo gỡ vướng mắc. Tính đến ngày 27/11/2026, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn 03 tỉnh được duy trì ở mức khá cao, bình quân đạt 92,1%, trong đó: Đồng Tháp đạt 95,3%, Tây Ninh đạt 94,6%, Vĩnh Long đạt 86,5%.

Về phối hợp trong giám sát ngân sách, phê chuẩn quyết toán và công tác cán bộ: Kết quả kiểm toán là nguồn thông tin tin cậy phục vụ HĐND các tỉnh thẩm tra, phê chuẩn quyết toán ngân sách, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách năm sau; đồng thời có ý kiến về đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương thuộc diện Trung ương quản lý trên cơ sở kết quả kiểm toán…

Về phối hợp trong bồi dưỡng kiến thức, tuyên truyền pháp luật và quan hệ phối hợp với cấp ủy: Các bên phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin nhằm nâng cao kiến thức về tài chính công, tài sản công, ngân sách nhà nước cho đại biểu HĐND tỉnh; tuyên truyền, phổ biến Luật KTNN.

KTNN ký quy chế phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đảm bảo quy chế phối hợp được triển khai hiệu quả

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, trong bối cảnh tổ chức bộ máy và mở rộng không gian phát triển, yêu cầu quản lý của các địa phương có nhiều thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc tăng cường phối hợp giữa KTNN với các địa phương ngày càng có ý nghĩa hết sức thiết thực. Do đó, việc tiếp tục ký kết quy chế phối hợp công tác là rất cần thiết, tạo cơ sở để các bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời tạo sự phối hợp đồng bộ và thường xuyên, hiệu quả.

“UBND tỉnh Tây Ninh xác định công tác phối hợp với KTNN không chỉ nhằm phục vụ tốt công tác kiểm toán, mà quan trọng hơn là phát huy những giá trị từ hoạt động kiểm toán để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, chủ động phòng ngừa sai phạm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội” - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, trên cơ sở quy chế phối hợp được ký kết lần này, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tập trung tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của quy chế phối hợp, chỉ đạo các sở, ngành và UBND các xã, phường quán triệt đầy đủ, cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm đầu mối và phương thức phối hợp đảm bảo quy chế được triển khai thực chất, hiệu quả.

KTNN ký quy chế phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh.

UBND tỉnh Tây Ninh sẽ chủ động nghiên cứu, sử dụng kết quả kiểm toán để rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách, đầu tư công, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Cùng với đó, duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa các cơ quan đầu mối của tỉnh với KTNN khu vực IX, chủ động phối hợp xử lý những vấn đề chồng chéo giữa các hoạt động thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, cung cấp tài liệu, hồ sơ điện tử...

Bà Lê Thị Thúy Kiều - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cho biết, nhờ sự phối hợp chặt chẽ với KTNN, tính từ tháng 10/2026, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán tích lũy lũy kế của tỉnh Vĩnh Long đạt 94%. Đây là minh chứng rất rõ nét cho tính minh bạch của ngân sách và sự cầu thị, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện, khắc phục những hạn chế của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Để quy chế phối hợp mới đi vào chiều sâu và thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long cam kết thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình theo nội dung quy chế phối hợp. Theo đó, tỉnh sẽ chuẩn bị, bố trí kỳ họp thường lệ của HĐND một cách khoa học, hợp lý, để đảm bảo báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương được hoàn thành trước khi trình HĐND xem xét, phê chuẩn theo quy định của Luật NSNN.

Đồng thời, tăng cường giám sát, đôn đốc xử lý dứt điểm kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng; sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù hợp theo kiến nghị của KTNN; đẩy mạnh trao đổi dữ liệu điện tử, đảm bảo thông tin, thông suốt giữa các đơn vị...

KTNN ký quy chế phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long.

Cần đảm bảo huy động nguồn lực, kiểm soát rủi ro, tăng trưởng bền vững của các địa phương

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, Tổng Kiểm toán Nguyễn Hữu Nghĩa cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND 3 tỉnh: Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long đối với hoạt động KTNN trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, sau sắp xếp các đơn vị hành chính, mở không gian mới, dư địa mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số được đặt ra, các địa phương đã chủ động đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế. Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với 3 tỉnh rất lớn, làm thế nào để vừa huy động nguồn lực, vừa kiểm soát rủi ro, bảo đảm tăng trưởng bền vững, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực công, nhất là các nguồn lực đầu tư công cũng như chuyển hóa thành các động lực tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội và mang lại nguồn thu cho nhân dân và địa phương.

Chánh Văn phòng KTNN Lê Tùng Lâm công bố Quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”

Trước hết, thực tế triển khai Quy chế giai đoạn 2023-2026 giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các địa phương đã từng bước đi vào nề nếp và mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Hai là, kết quả kiểm toán ngày càng phát huy là nguồn thông tin độc lập, khách quan, có giá trị tham khảo đối với HĐND trong việc thẩm tra, xem xét, quyết định dự toán ngân sách hằng năm, quyết định về báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm cũng như xem xét, quyết định các chủ trương, dự án, các nguồn lực lớn của địa phương.

Ba là, công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đã được các địa phương quan tâm hơn nhiều. Kết quả chung của 3 tỉnh đạt được trên 90% thuộc nhóm có tỷ lệ thực hiện cao trong các địa phương trên cả nước.

Lãnh đạo KTNN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 17 đồng chí thuộc 3 tỉnh: Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long đã có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN trong thời gian qua.

Bốn là, KTNN cũng đã kịp thời có những cảnh báo, góp ý kiến về việc quản lý tài chính công, tài sản công của địa phương.

Mặt khác, các tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là ở việc chia sẻ thông tin, dữ liệu kết nối dữ liệu điện tử của các địa phương với KTNN; một số cơ quan cũng chưa thực sự chủ động, tích cực trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, hồ sơ cho đoàn kiểm toán.

Việc ký kết Quy chế phối hợp mới một lần nữa khẳng định sự kế thừa cơ chế phối hợp công tác hiện nay có hiệu quả, đồng thời cũng nâng tầm và mở rộng phạm vi, nội dung, trách nhiệm, phương thức phối hợp công tác giữa KTNN với cấp ủy, chính quyền địa phương của cả 3 tỉnh. Quy chế phối hợp lần này đã mở rộng, bổ sung một số nội dung khác, đặc biệt là có sự tham gia của Thường trực Tỉnh ủy. Với sự đồng thuận chính trị của cả 3 cấp lãnh đạo của 3 tỉnh cùng với Đảng ủy, Ban lãnh đạo KTNN, chúng ta quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động KTNN để hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị ở phát triển địa phương, đặc biệt là quản trị tài sản, tài chính công và ngân sách nhà nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại đây, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giao đơn vị đầu mối để phối hợp với KTNN xây dựng một chương trình, kế hoạch kiểm toán, các nội dung trong Quy chế phối hợp. KTNN sẵn sàng phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của các cấp trên địa bàn 3 tỉnh và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư, kinh tế ở tuyến cơ sở, cấp xã, phường.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo KTNN và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long đã ký Quy chế phối hợp công tác mới, trong đó bổ sung nội dung phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương.

Nhân dịp này, lãnh đạo KTNN đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 17 đồng chí thuộc 3 tỉnh: Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long đã có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN trong thời gian qua./.