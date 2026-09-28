Quy chế phối hợp công tác của thành viên Hội đồng quốc gia về tư pháp người chưa thành niên

Quy chế này quy định nguyên tắc phối hợp giữa các thành viên Hội đồng; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; công tác phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp luật về tư pháp người chưa thành niên.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

Về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, Quyết định quy định phối hợp trong: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng; thực hiện các hoạt động của Hội đồng; phối hợp công tác của Cơ quan thường trực và thành viên Hội đồng như sau:

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng:

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thường trực hoặc bộ, ngành, cơ quan là thành viên Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng phân công chủ trì tổ chức cuộc họp Hội đồng và thông báo kết quả cuộc họp đến thành viên Hội đồng, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thành viên Hội đồng trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

- Phối hợp trao đổi thông tin báo cáo đánh giá kết quả công tác tư pháp người chưa thành niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp trong công tác kiểm tra đánh giá, kiến nghị giải pháp tăng cường quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực liên quan đến người chưa thành niên.

Thực hiện các hoạt động của Hội đồng:

- Thành viên Hội động phối hợp tổ chức các cuộc họp với các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương liên quan công tác tư pháp người chưa thành niên.

- Báo cáo Hội đồng kết quả công tác tư pháp người chưa thành niên theo thẩm quyền, trách nhiệm được phân công.

- Phối hợp thông tin, báo cáo, giải trình kết quả công tác tư pháp người chưa thành niên của thành viên Hội đông.

Phối hợp công tác của Cơ quan thường trực và thành viên Hội đồng:

- Cơ quan thường trực phối hợp với thành viên Hội đồng thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng.

- Phối hợp chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan về công tác tư pháp người chưa thành niên.

- Phối hợp theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ về công tác tư pháp người chưa thành niên theo phân công.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, cá nhân, tổ chức quốc tế huy động nguồn lực xã hội cho công tác tư pháp người chưa thành niên.

Công tác phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp luật về tư pháp người chưa thành niên

Về công tác phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp luật về tư pháp người chưa thành niên, Quyết định quy định phối hợp trong: Rà soát, kiến nghị ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về tư pháp người chưa thành niên; công tác truyền thông về tư pháp người chưa thành niên; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp người chưa thành niên; tiếp nhận và báo cáo kết quả trả lời kiến nghị về công tác tư pháp người chưa thành niên; kiểm tra, đánh giá công tác tư pháp người chưa thành niên; trao đổi, cung cấp thông tin trong công tác tư pháp người chưa thành niên như sau:

Rà soát, kiến nghị ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về tư pháp người chưa thành niên:

- Phối hợp rà soát, kiến nghị, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản liên quan đến công tác tư pháp người chưa thành niên thuộc chức năng, nhiệm vụ.

- Trường hợp văn bản cần có sự tham gia của các đơn vị, thành viên Hội đồng báo cáo đề xuất Chủ tịch Hội đồng thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thực hiện theo quy định.

Công tác truyền thông về tư pháp người chưa thành niên:

- Các thành viên Hội đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung, chương trình truyền thông giáo dục pháp luật về tư pháp người chưa thành niên.

- Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, truyền thông trực tiếp, trực tuyến, truyền thông tại cộng đồng về công tác tư pháp người chưa thành niên.

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp người chưa thành niên:

- Phối hợp hướng dẫn cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng tài liệu, tập huấn liên ngành nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tư pháp, xử lý chuyển hướng và tái hòa nhập cộng đồng cho người chưa thành niên.

- Phối hợp hướng dẫn công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người chưa thành niên sau khi chấp hành các biện pháp xử lý chuyển hướng.

Tiếp nhận và báo cáo kết quả trả lời kiến nghị về công tác tư pháp người chưa thành niên:

- Phối hợp trao đổi về kết quả trả lời kiến nghị, phối hợp giải trình các vấn đề về tư pháp người chưa thành niên theo đề nghị của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức liên quan.

- Phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo giải trình các vấn đề về tư pháp người chưa thành niên.

Kiểm tra, đánh giá công tác tư pháp người chưa thành niên:

- Định kỳ hằng năm, Cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tư pháp người chưa thành niên trình Chủ tịch Hội đồng quyết định. Trường hợp cần thiết, thành viên Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng kế hoạch kiểm tra, đánh giá các nội dung về tư pháp người chưa thành niên.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vấn đề về tư pháp người chưa thành niên. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định.

Trao đổi, cung cấp thông tin trong công tác tư pháp người chưa thành niên:

- Hội đồng giao Cơ quan thường trực tổng hợp kết quả công tác tư pháp người chưa thành niên của Hội đồng.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 294/2025/NĐ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định Hội đồng quốc gia về tư pháp người chưa thành niên.