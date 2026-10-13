Quy chế hoạt động của BCĐ về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo).

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

Quy chế nêu rõ: Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, trong quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; hoạt động theo chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể của Trưởng Ban Chỉ đạo cho các thành viên để tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên; đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thành viên được pháp luật quy định.

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại Quy chế này; giải quyết công việc đúng phạm vi, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và đề xuất các giải pháp; tham gia, thực hiện đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; tuân thủ các quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế này.

Thành viên Ban Chỉ đạo tham dự đầy đủ các cuộc họp, chuẩn bị ý kiến đóng góp về các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp Ban Chỉ đạo. Ý kiến tham gia của các thành viên là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi thành viên Ban Chỉ đạo công tác.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối liên ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; kịp thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành phát sinh trong quá trình thực hiện.

Giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương hướng, giải pháp để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách; bảo đảm Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, không bao cấp, điều tiết hiệu quả kinh tế vĩ mô và tạo môi trường pháp lý đồng bộ, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, trọng tâm là nhà ở cho các đối tượng chính sách, người yếu thế, người thu nhập thấp, cán bộ và lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng thời, đôn đốc việc rà soát, thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, bảo đảm quỹ đất xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê; đôn đốc các địa phương phát triển nhà ở đồng bộ với quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đôn đốc việc bảo đảm công khai, minh bạch trong xác định, xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi, đầu cơ.

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

Hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ và thông qua các phiên họp toàn thể của Ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo; thông qua lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản.

Nội dung cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp và thời điểm tổ chức cuộc họp của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo phải được thông báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản trước ít nhất 03 ngày làm việc.

Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định hình thức họp trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến; nội dung, tài liệu kèm theo (nếu có), dự kiến thời gian và địa điểm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến thảo luận thuộc nhiệm vụ được phân công để báo cáo Ban Chỉ đạo, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo được thể hiện bằng thông báo của Văn phòng Chính phủ.

Trường hợp không tổ chức được cuộc họp, có thể lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản.

Chế độ báo cáo

Các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai các nhiệm vụ được phân công định kỳ trước ngày 15/6, trước ngày 15/12 hằng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo gửi Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp chung.

Để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản thuộc địa phương.

Định kỳ trước ngày 30/6 và trước ngày 31/12 hằng năm, Bộ Xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo gửi Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo theo quy định.

Người phát ngôn của Ban Chỉ đạo là một thành viên của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (10/10/2026); thay thế Quyết định số 153/QĐ-BCĐNO&TTBĐS ngày 15/10/2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản./.