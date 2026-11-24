Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Theo Quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng (Ban Chỉ đạo) là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Tài Chính Ngô Văn Tuấn.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Trương Mạnh Dũng; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt; Phó Tổng kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV - Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn: Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Điện lực Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án thuộc Ban Chỉ đạo đi qua.

Theo Quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm của thành viên, Cơ quan thường trực, Tổ giúp việc hoặc cơ quan tham mưu hoặc Văn phòng Ban Chỉ đạo thuộc Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng; chế độ thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2206/QĐ-TTg ngày 13/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên tắc làm việc

Theo Quy chế, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng ban chủ trì cuộc họp định kỳ theo kế hoạch và triệu tập cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Trường hợp cần thiết Trưởng ban mời Thủ tướng Chính phủ chủ trì các phiên họp tổng thể của Ban Chỉ đạo. Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban chủ trì các cuộc họp theo lĩnh vực để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban quyết định việc mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến trong trường hợp cần thiết trên cơ sở đề xuất của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Trưởng ban; Trưởng ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban; các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư; không thay thế trách nhiệm của người đứng đầu. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương nào thì bộ, ngành, địa phương đó phải chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì họp định kỳ 3 tháng/lần theo chuyên đề (Xây dựng, Công Thương) và 6 tháng/lần sơ kết, tổng kết; Ban Chỉ đạo có thể họp đột xuất khi có yêu cầu. Ngoài việc họp trực tiếp, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có thể lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.