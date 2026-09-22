Quỹ BOG xăng dầu cuối quý II vượt 1.900 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo thông báo của Bộ Tài chính về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu quý II/2026, số dư Quỹ BOG tiếp tục tăng trong giai đoạn từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6/2026.

Đối với nguồn Quỹ BOG thông thường, số dư đầu kỳ là 195,053 tỷ đồng. Trong quý II, nguồn này không phát sinh trích lập và chi sử dụng. Tiền lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương đạt hơn 1,227 tỷ đồng, đưa số dư cuối kỳ lên 196,280 tỷ đồng.

Trong khi đó, nguồn Quỹ BOG từ tạm ứng ngân sách nhà nước có quy mô lớn hơn. Đầu quý II, số dư nguồn này là 701,806 tỷ đồng. Trong quý, tổng số tiền trích Quỹ BOG đạt hơn 1.886,077 tỷ đồng, tổng số tiền sử dụng Quỹ BOG hơn 873,222 tỷ đồng. Tiền lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương đạt hơn 309,3 triệu đồng.

Kết thúc quý II, số dư nguồn Quỹ BOG từ tạm ứng ngân sách nhà nước đạt hơn 1.714,971 tỷ đồng, tăng hơn 1.013 tỷ đồng so với đầu quý.

Xét theo từng doanh nghiệp đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trích lập hơn 880,711 tỷ đồng trong quý II và chi sử dụng hơn 293,534 tỷ đồng, số dư cuối kỳ đạt hơn 587,278 tỷ đồng.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần trích lập hơn 440,942 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 328,080 tỷ đồng, số dư cuối kỳ hơn 341,190 tỷ đồng. Tổng công ty Xăng dầu Quân đội trích lập hơn 53,983 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 7,782 tỷ đồng, số dư cuối kỳ hơn 66,349 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP có số dư Quỹ BOG cuối kỳ hơn 163,49 tỷ đồng; Công ty cổ phần Anh Phát Petro hơn 160,663 tỷ đồng.