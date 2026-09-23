Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Gần 900 tỷ đồng đã sử dụng ra sao?

Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý II, từ ngày 1/4-30/6.

Theo đó, nguồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ tiền tạm ứng ngân sách nhà nước có số dư đầu kỳ hơn 701,8 tỷ đồng. Trong quý, các doanh nghiệp đầu mối trích lập hơn 1.886 tỷ đồng, trong khi sử dụng gần 900 tỷ đồng.

Nguồn này cũng phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi trên số dư dương. Sau khi cộng các khoản trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh, số dư cuối quý đạt hơn 1.714 tỷ đồng.

Riêng trong quý II, số tiền trích lập vào nguồn này cao hơn số tiền sử dụng khoảng 1.012 tỷ đồng.

Quý II, các doanh nghiệp đầu mối đã sử dụng hơn 873 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là đơn vị có số tiền trích lập lớn nhất trong quý II, với hơn 880,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp sử dụng hơn 293,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần (PVOIL) trích lập hơn 440,9 tỷ đồng và sử dụng hơn 328 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp này sử dụng tổng cộng hơn 621,5 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng số tiền được sử dụng từ nguồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II.

Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội trích lập hơn 53,9 tỷ đồng và sử dụng hơn 7,7 tỷ đồng trong quý.

Đối với nguồn Quỹ bình ổn giá xăng dầu được hình thành từ số dư của các thương nhân đầu mối, dòng tiền trong quý II gần như không phát sinh. Số dư đầu kỳ hơn 195 tỷ đồng. Trong quý, tổng số trích lập và tổng số sử dụng đều bằng 0 đồng. Nguồn quỹ chỉ phát sinh hơn 1,2 tỷ đồng tiền lãi.

Đến hết ngày 30/6, số dư nguồn này đạt hơn 196 tỷ đồng.

Như vậy, nếu tính cả hai nguồn, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến cuối quý II đạt hơn 1.911 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn nằm ở nguồn tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước.