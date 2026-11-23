Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. Bộ Y tế cho biết điểm nổi bật của Luật sửa đổi lần này là tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tế và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đối với dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, Luật tiếp tục giao cơ sở khám chữa bệnh công lập quyết định giá và quy định rõ trách nhiệm của cơ sở khi thực hiện thẩm quyền này.

Mức giá phải được xác định trên cơ sở các yếu tố hình thành giá và tuân thủ nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá theo pháp luật về khám chữa bệnh và pháp luật về giá. Cơ sở có trách nhiệm kê khai giá, niêm yết giá và công khai thông tin về giá theo quy định để người bệnh biết trước mức giá, cân nhắc khả năng chi trả và tự nguyện lựa chọn dịch vụ.

Khám bệnh cho người dân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Người có thẻ BHYT khi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu vẫn được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi được hưởng, theo mức hưởng và điều kiện thanh toán quy định. Người bệnh chi trả phần chênh lệch giữa chi phí dịch vụ theo yêu cầu và số tiền Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm công khai và thông báo trước cho người bệnh về các khoản phải tự chi trả, bao gồm phần chi phí chênh lệch.

Ví dụ, ông A. có thẻ BHYT với mức hưởng 95%, khám đúng tuyến tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Ông đi khám theo yêu cầu giáo sư, tiến sĩ với mức giá 500.000 đồng tại bệnh viện này. Giá khám chữa bệnh tại bệnh viện hạng đặc biệt trong diện BHYT là 52.600 đồng. Như vậy, ông A được Quỹ BHYT thanh toán 95% của 52.600 là gần 50.000 đồng. Ông sẽ phải thanh toán phần chênh lệch là hơn 450.000 đồng.

Sửa đổi quy định về thẩm quyền và cách thức định giá

Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không theo yêu cầu, Luật sửa đổi giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá cụ thể áp dụng chung theo từng cấp chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tổ chức ở trung ương.

Cách làm này thay cho việc phê duyệt giá riêng cho từng cơ sở, qua đó giảm số lượng hồ sơ phương án giá và thời gian thẩm định. HĐND cấp tỉnh tiếp tục quyết định giá đối với các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm mức giá không vượt quá giá dịch vụ tương ứng do Bộ trưởng Y tế quy định.

Cơ chế hiện hành về định giá đòi hỏi cơ sở khám chữa bệnh phải lập hồ sơ phương án giá, gửi cơ quan chủ quản xem xét trước khi gửi Bộ Y tế tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Quy trình này tạo khối lượng công việc đáng kể, nhất là với các cơ sở lớn có hàng nghìn, thậm chí trên 10.000 danh mục kỹ thuật. Trong khi đó, các trạm xá, trạm y tế quân y, tổ quân dân y quy mô nhỏ cũng phải thực hiện quy trình định giá tương tự. Qua rà soát các hồ sơ đã thẩm định, Bộ Y tế cho biết nhiều nhóm cơ sở có cùng cấp chuyên môn kỹ thuật (chuyên sâu, cơ bản, ban đầu) có mức giá đề xuất về cơ bản không khác biệt đáng kể sau khi được rà soát, chuẩn hóa về phương pháp và các yếu tố hình thành giá. Quy định trong Luật sửa đổi có thể giảm khoảng 4,5 tỷ đồng/năm chi phí văn phòng phẩm và in ấn, chưa bao gồm các chi phí khác.

Bộ Y tế khẳng định việc sửa đổi quy định về thẩm quyền và cách thức định giá không làm thay đổi ngay mức giá đang áp dụng, mức giá đã được cơ quan có thẩm quyền quy định hoặc phê duyệt tiếp tục được áp dụng cho đến khi có mức giá mới.